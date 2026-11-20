Em Kfarjouz, Al-Rahma High School distinguiu 350 estudantes que completaram o primeiro livro do Desafio de Leitura Árabe. Para completar este passo, cada um deve ler dez livros e resumir dez. A feira do livro também reuniu alunos e quatro autores da escola.

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Um livro lido, uma página para resumir. Em Kfarjouz, na região de Nabatiyah, a Escola Secundária Al-Rahma identificou 350 estudantes que completaram o primeiro folheto do Desafio de Leitura Árabe, de acordo com a Agência Nacional de Informação. A cerimônia de premiação ocorreu na abertura da feira do livro escolar, onde ex-alunos também vieram falar sobre seus livros.

Dez livros, dez resumos

O « passaporte » é o nome dado pelos organizadores do Desafio de Leitura Árabe no caderno onde os alunos registram suas leituras. Para preencher o primeiro, em vermelho, cada um lê dez livros e resume um por página. O caderno também pede para anotar o título, autor, editor e número de páginas. Segundo os regulamentos, o primeiro nível refere-se a livros fora do currículo. Este não é o fim do desafio: o curso ordinário consiste em cinco folhetos e cinquenta livros.

A figura de 350 corresponde aos alunos distinguidos para completar este primeiro caderno. Este não é nem o número de finalistas nem um registro de presença na feira. A agência não dá o número de alunos que iniciaram o curso em Kfarjouz, nem o número de alunos que foram ao próximo livreto.

As pupilas encontram quatro autores da escola

A exposição « Racines et lettres » está em sua vigésima segunda edição. Na abertura, o poeta e apresentador Zahi Wehbe moderou uma troca de leitura e escrita com um aluno e quatro escritores do ensino médio. Segundo a agência, todos os quatro já haviam publicado um livro e participado de sessões de assinatura na Feira Internacional do Livro de Beirute.

A associação Al-Mabarrat, da qual depende o ensino médio, tinha documentado a 20a edição em abril de 2025. A gerência então apresentou o espetáculo como o início de uma semana de leituras em grupo, oficinas e reuniões, com a participação dos pais. Essas atividades remontam a esta edição e não constituem o programa novembro de 2026.

Um desafio envolvendo escolas públicas

Para o ano letivo 2025-2026, o Ministério da Educação libanês tinha convidado instituições públicas e privadas, incluindo escolas técnicas e profissionais, para participar da décima edição do desafio. No final de outubro, a agência oficial Emirati informou 132.563 estudantes de 614 escolas com qualificações libanesas nesta edição. Esta revisão nacional precede o show de Kfarjouz. O resultado local é mais limitado: 350 alunos leram e resumiram os dez livros no primeiro caderno.

Foto de ilustração: Nabatiyah al-Tahta, 8 de maio de 2011. Este arquivo não mostra a Escola Secundária Kfarjouz ou sua sala de estar. Crédito: ansam61@hotmail.com / Panoramio, via Wikimedia Commons, CC BY 3.0. Imagem redimensionada e integrada com cobertura Libnanews.

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