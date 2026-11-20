O Plano de Eletricidade do Líbano retém trezentos dólares americanos por quilowatt hora para compras das usinas elétricas da Autoridade Litani. Este pressuposto não cobre o custo da rede, nem perdas ou receitas não cobradas. A produção observada depende da disponibilidade de água e do tempo das plantas.

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A electricidade no Líbano detém trezentos dólares americanos por quilowatt hora para as suas compras de electricidade às centrais eléctricas da Autoridade Litani no seu plano de recuperação de custos. Esta é uma suposição de compra, não o custo da eletricidade entregue ao domicílio. No meio, devemos contar o resto da produção, a rede e a eletricidade que nunca é cobrada ou descontada.

Na adenda de dezembro de 2025, Electricidade do Líbano (EDL) detalha o que planeja produzir, comprar e gastar ao longo de vários anos. Para as centrais de Markaba, Awali e Joun, a tabela de compras tem o mesmo valor: $0,03 por quilowatt hora. Isso dá $30.000 por um milhão de quilowatts horas ao preço escolhido no modelo. Este cálculo, por si só, não indica o custo total das instalações, as despesas necessárias para a sua reabilitação ou o montante finalmente pago pelas EDL.

Um quilowatt barato hora não faz toda a mistura elétrica

Em 2026, o mesmo cenário registrou cerca de 574 milhões de quilowatts de origem hidráulica em 7.446 bilhões de quilowatts de todos os meios de produção do modelo combinado. Portanto, a hidráulica representa cerca de 7,7% do total projetado. Este perímetro excede apenas o escritório Litani. Embora a água possa produzir parte da corrente sem queimar combustível, a despesa total permanece muito sensível ao custo das restantes centrais eléctricas.

A questão económica é a que produção uma hora de quilowatt adicional substituiria. Se evitar a exploração de uma central de combustível mais cara ao mesmo tempo, a economia depende do custo dessa central, não de uma média nacional. Se for utilizado para satisfazer uma procura que não foi satisfeita, o serviço irá melhorar sem que a mesma economia de combustível seja necessariamente alcançada. O plano não permite a medição desse efeito hora a hora, nem permite a estimativa de economias em 2026.

A rede tem seu próprio custo

Para 2026, o componente financeiro do plano projeta aproximadamente US$ 46 milhões em custos de transporte e 61 milhões em custos de distribuição. Estes itens incluem operação e manutenção, bem como depreciação de equipamentos. Trata-se de estimativas contábeis do cenário, não de despesas já pagas, e dizem respeito ao conjunto da rede. Compras de energia hidráulica mais baratas não removem o custo de linhas, postes e distribuição para o medidor.

Finalmente, temos de distinguir o que é injectado, o que é entregue e o que é pago. Parte da energia é fisicamente perdida na rede. O consumo pode igualmente manter-se sem medidas ou sem culpa, enquanto uma factura pode permanecer sem pagamento. O custo de produção ou compra de um quilowatt hora e a receita que EDL recupera de sua venda não são, portanto, duas maneiras de medir a mesma coisa.

Produção também depende da água disponível

O Escritório Litani relata cerca de 250,4 milhões de quilowatts-hora produzidos por suas próprias fábricas entre janeiro e o final de outubro de 2026. Este resultado abrange dez meses e apenas um produtor: não se compara diretamente com 574 milhões no cenário anual, que abrange um conjunto de plantas. Em agosto, a Agência indicou que tinha sido principalmente retirado das reservas do Lago Qaraoun, enquanto a contribuição do rio para o porão era estacionária. Ele anunciou uma reprogramação de volumes de água para produção para os meses seguintes. O preço de compra fornece uma referência; a quantidade de eletricidade que a rede pode realmente obter dela depende da água disponível e quando pode ser usada.

Foto do arquivo: Lago Qaraoun, junho de 2021, sem qualquer indicação do nível atual de contenção. Yotam Nachum, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; foto recortada para capa.

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