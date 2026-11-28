American Ilia Malinin bateu o recorde mundial do curto programa masculino em Tóquio com 114,81 pontos na sexta-feira, 27 de novembro. Ele venceu o japonês Shun Sato por 18,03 pontos. O francês Kevin Aymoz terminou em terceiro lugar com 94,15 pontos à frente do programa gratuito, programado para sábado no Keio Arena.

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Ilia Malinin aumentou o recorde mundial para 114,81 pontos na sexta-feira, 27 de novembro, no Troféu NHK em Tóquio. O americano, um triplo campeão mundial, superou em 0,84 pontos os 113,97 pontos ganhos por seu compatriota Nathan Chen nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2022. O japonês Shun Sato foi o segundo com 96,78 pontos. O francês Kevin Aymoz ficou em terceiro lugar com 94,15 pontos.

Dois quádruplos e sem dedução

Malinin abriu seu programa emCantata Memoriapor um salto quádruplo. Ele também conseguiu um axel triplo e uma combinação quadruple lutz-triple picked loop. Este último foi a sua maior pontuação, com 20,88 pontos. Suas três piruetas e sua sequência de passos todos receberam nível 4. A ficha da International Skating Union totaliza 68,40 pontos para elementos técnicos e 46,41 pontos para componentes do programa, sem dedução.

Malinin quebrou o recorde de Chen sem tentar quadruplicar o eixo. O protocolo de Pequim também dá uma chave de comparação: Chen recebeu 65,98 pontos para a técnica e 47,99 pontos para os componentes. Em Tóquio, Malinin marcou mais 2,42 pontos nos elementos, e 1,58 menos nos componentes. Esta comparação abrange as pontuações atribuídas em dois testes diferentes, com um intervalo de quatro anos.

Aymoz a 2,63 pontos de Shun Sato

A corrida de segundo lugar é mais apertada. Aymoz, vencedor do Skate Canadá no final de outubro, está 2,63 pontos atrás de Sato. O italiano Daniel Grassl foi o quarto em 91,66 pontos, 2,49 pontos do francês, à frente do suíço Lukas Britschgi (90,81). Outro francês comprometido, François Pitot, é o décimo segundo (78.06).

O programa masculino gratuito está programado para sábado 28 de novembro às 19h30 no Keio Arena, às 11h30 em Paris e às 12h30 em Beirute. Aymoz deve passar Sato e Malinin, que vão patinar por último. As duas notas somam-se para estabelecer o ranking final do Troféu NHK: os 18.03 pontos na liderança de Malinin sobre Sato são os do programa curto, ainda não a lacuna final no pódio.

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