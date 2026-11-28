Espanha e Dinamarca forneceram 27,4 milhões de euros para ajudar a Autoridade Palestiniana a pagar cuidados especializados em hospitais privados na Cisjordânia, sob a orientação do Ministério da Saúde. O financiamento passa pelo regime PEGASE europeu, que este ano foi alargado para cobrir os atrasos de pagamento das facturas.

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A Espanha e a Dinamarca contribuíram com 27,4 milhões de euros para ajudar a Autoridade Palestiniana a pagar hospitais privados na Cisjordânia, aos quais o seu Ministério da Saúde dirige os doentes. Anunciada na sexta-feira, 27 de Novembro, pela representação da União Europeia, a contribuição está dividida em 23 milhões de euros de Madrid e 4,4 milhões de euros de Copenhaga.

Contas hospitalares, nenhum hospital novo

Os hospitais privados envolvidos prestam cuidados especializados que as instituições públicas palestinianas não oferecem. Quando um paciente é encaminhado pelo Ministério da Saúde, esses cuidados serão faturados pela Autoridade Palestiniana. A sua acumulação pesa sobre o fluxo de caixa das instituições e compromete a continuidade dos cuidados, segundo a agência belga de desenvolvimento Enabel, que participa num programa separado através do mesmo mecanismo europeu.

O dinheiro transitado através do PEGASE, o regime de apoio financeiro directo da União Europeia à Autoridade Palestiniana. Desde 2008, tem financiado parte dos salários e pensões públicas, assistência social e transferências médicas para hospitais em Jerusalém Oriental. Em 2026, foi expandido para cobrir atrasos devidos a hospitais privados na Cisjordânia. A contribuição anunciada na sexta-feira acrescenta dois pagamentos anteriores, de 23 milhões de euros por Espanha e de 3,3 milhões de euros pela Suíça. A representação europeia não especifica a lista dos estabelecimentos indenizados nem a parte da dívida hospitalar coberta por estes montantes.

Em Gaza, as evacuações médicas continuam a ser uma questão separada

A União Europeia atribui estes atrasos à crise financeira da Autoridade Palestiniana, agravada, na sua opinião, pela retenção por Israel das receitas fiscais cobradas em seu nome desde Maio de 2025. O representante da União Europeia, Andreas Fiedler, exortou Israel a permitir que os fornecimentos médicos essenciais entrassem na Faixa de Gaza e a permitir a evacuação de doentes graves para a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental. Esta chamada é distinta do pagamento anunciado: o comunicado de imprensa não menciona uma nova autorização de transferência ou um número de pacientes que poderiam ser evacuados.

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