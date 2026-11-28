A OpenAI e a sua subsidiária io Products acusam a Apple de ter obtido informações confidenciais sobre um dispositivo em preparação e de ter pressionado fornecedores comuns. Os pedidos de 27 de novembro foram apresentados no julgamento de julho pela Apple, que fez acusações na direção oposta. A Apple desafia as novas alegações.

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A OpenAI e sua subsidiária de hardware io Products apresentaram reclamações contra a Apple no Tribunal Federal de San José, Califórnia, na sexta-feira, 27 de novembro. Eles acusam o fabricante de iPhone de ter obtido informações sobre um dispositivo em preparação e de ter pressionado fornecedores comuns. A Apple contesta estas alegações. Foi a Apple que iniciou o processo em julho, acusando a OpenAI de recuperar seus próprios segredos industriais.

O documento arquivado sexta-feira no arquivoApple Inc. v. Liucontém a resposta dos inquiridos e 12 aplicações contra a Apple. Quatro vêm do Grupo OpenAI e dos Produtos. Os outros oito são apresentados por Chang Liu e Tang Yew Tan, dois antigos funcionários da Apple que já são partes no julgamento. Por conseguinte, não se trata de abrir um segundo julgamento: estes pedidos são acrescentados à queixa inicial e terão de ser considerados no mesmo caso.

Um funcionário passado Apple para OpenAI, em seguida, voltar para Apple

Para apoiar sua acusação, OpenAI descreve o caminho de um engenheiro que ela não nomeia. Ele começou a trabalhar no OpenAI em 2 de dezembro de 2025 e partiu em 2 de junho de 2026, de acordo com as memórias. A empresa alega que enviou documentos relativos aos seus projectos de equipamento para contas ou números pessoais. Entre eles, ela citou um documento de 76 páginas sobre a medição e controle de um componente que não havia sido comercializado.

O OpenAI afirma que o engenheiro retornou à Apple. Com base nas informações que alega ter tido, ela alega que, em julho, ele apresentou informações aos funcionários da Apple na Ásia-Pacífico sobre suas atividades e projetos de dispositivos. A Apple nega ter utilizado este empregado para obter informações confidenciais da OpenAI. O depósito não constitui uma constatação do tribunal sobre a transmissão ou utilização de documentos.

O litígio estende-se aos subcontratantes

As aplicações OpenAI também dizem respeito à fabricação. A empresa alega que um subcontratante conjunto especializado em processamento de superfície de peças metálicas transferiu o seu trabalho para um turno nocturno após a Apple se opor. De acordo com a OpenAI, outro fabricante lhe disse que ele estava desistindo do trabalho planejado por causa da pressão da Apple. Os nomes desses fornecedores não são dados na narrativa pública desses dois episódios.

A OpenAI distingue em sua memória a proteção de desenhos, ferramentas e instruções reservados a um cliente da utilização de meios comuns de produção. Considera que as restrições por si denunciadas excederam a protecção da informação da Apple e aumentaram os seus custos. A Apple rejeita qualquer tentativa de impedir a concorrência na fabricação de dispositivos que incorporam inteligência artificial. Em particular, o juiz terá de determinar o que constitui um compromisso de confidencialidade ou capacidade de produção e o que, se for caso disso, impediu um fornecedor de executar um contrato.

O que a Apple vem culpando desde julho

Na sua denúncia de 10 de Julho, a Apple acusa nomeadamente Chang Liu e Tang Yew Tan de terem retirado ou utilizado informações confidenciais da empresa em benefício dos projectos de dispositivos da OpenAI. Destina-se também à OpenAI e io Products e solicita ao tribunal que impeça a utilização dos documentos que reivindica e ordene o seu regresso. O OpenAI nega ser apropriado aos segredos da Apple. A Apple, por sua vez, apresenta as aplicações de 27 de novembro como uma tentativa de desviar a atenção de sua denúncia.

A OpenAI e a sua filial, por sua vez, solicitam proibições e danos cujo montante não consta do memorando. O arquivo agora contrasta duas histórias sobre a circulação de documentos e um terceiro sobre as relações com os fornecedores. Nenhum acórdão de fundo estabeleceu que uma empresa tinha roubado ou explorado os segredos da outra.

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