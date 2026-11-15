Síria: Os limites dos acordos financeiros

Radif Mustafa exclui os crimes de guerra de arranjos econômicos. Um relatório da Rede Síria de Direitos Humanos exigiu garantias para as vítimas.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Os acordos financeiros celebrados na Síria não devem proteger os autores de crimes de guerra ou crimes contra a humanidade, disse Radif Mustafa, membro da Autoridade Nacional de Justiça Transitória, em uma intervenção publicada em 11 de novembro. O responsável distinguiu o regresso dos bens desviados da responsabilidade penal pelas violações mais graves.

Um limite anunciado pelas autoridades

Director do Departamento de Responsabilidade, Mustafa afirma que as disposições dizem respeito a infracções económicas. Ele afirma que as pessoas que já celebraram tais acordos apareceram posteriormente na Quarta Câmara Criminal como resultado de novas acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Ele não apresenta tais aparências como convicções.

Ele também indicou que o projeto de lei de justiça de transição estava em sua fase final de discussão com os ministérios relevantes. A Comissão anuncia a sua transmissão ao Conselho Popular para adopção no prazo máximo de um mês. Esta declaração é um calendário político anunciado, não a promulgação de uma lei.

Devolver dinheiro não é suficiente

Num relatório publicado em 10 de Novembro, a rede síria de direitos humanos detalha as garantias que considera essenciais para estas negociações. A organização requer legislação prévia, divulgação completa de fatos e bens e controle independente. Solicita a anulação de um acordo quando se ocultam informações decisivas.

Em particular, o relatório distingue o financiamento directo de actos criminosos do lucro indirecto de um monopólio. Estas categorias podem sobrepor-se, de modo que não isentam cada pessoa de examinar a sua conduta. A organização exige sanções proporcionadas e exclui das convenções as mais graves violações internacionais para escapar à responsabilidade penal.

Vítimas no centro das garantias solicitadas

A Rede propõe que as pessoas prejudicadas sejam informadas das negociações, desafie as suas condições e apelo. Os activos recuperados devem, na sua opinião, ser transferidos para um fundo de reparação independente, em vez de serem tratados como meras receitas do Estado.

Estas recomendações não são regras já adoptadas. O relatório apela especificamente à definição de salvaguardas antes da celebração de novos acordos.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews