Béchara Rai pediu que as negociações produzam resultados concretos para o Sul do Líbano. Em sua homilia em Bkerké, em 15 de novembro, ele pediu o fortalecimento do exército em face do risco de um vácuo de segurança associado à retirada da UNIFIL. O patriarca também defende uma única autoridade nacional, os direitos dos candidatos e a continuidade das instituições. Sua intervenção ampliou as posições do Concílio de Patriarcas e Bispos católicos, que apoiou as negociações do governo dois dias antes.

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O patriarca maronita Béchara Rai pediu à Bkerké no domingo 15 de novembro que as negociações produzissem resultados concretos para o sul do Líbano. Em sua homilia, ele associou a busca de paz duradoura com o apoio do exército e de uma única autoridade nacional. Defendeu também os direitos dos candidatos e apelou à preservação do funcionamento das instituições.

Rai pede resultados das negociações

O cardeal temia um extenso assentamento israelense em certas áreas do Sul. Manifesta a sua preocupação com a continuação das greves e movimentos militares israelitas. Seu discurso descreve um medo político; Não anuncia um novo acordo territorial.

Para Rai, a sucessão de reuniões diplomáticas não é suficiente. Seu registro deve ser medido pela cessação dos ataques, a proteção do Sul e uma estabilidade que afasta permanentemente o país da guerra. Recusou-se a permitir que os libaneses permanecessem entre períodos de crise e medo de um novo conflito.

O patriarca ligou esta exigência ao controle das armas e à decisão de guerra e paz. Na sua opinião, apenas uma autoridade de segurança deve substituir a dispersão de decisões que cometeram destino nacional.

Exército enfrentando o risco de vazio no Sul

A Rai está preocupada com as consequências de um vácuo de segurança relacionado com a retirada da UNIFIL. Apela a um comício nacional em torno do exército e apela aos intervenientes interessados para que reforcem as suas capacidades. O seu recurso diz respeito aos meios necessários para cumprir as suas missões, sem anunciar qualquer novo financiamento.

Congratula-se igualmente com o papel do exército, das forças de segurança e da justiça na protecção das fronteiras e do interior do país. Ele citou tentativas de contrabando, entrada irregular e a circulação de armas como ameaças que exigiam mais controle.

Esta intervenção ocorreu dois dias após o comunicado final do Concílio de Patriarcas e Bispos Católicos, reunido em Bkerké de 9-13 de novembro. O Conselho apoiou as negociações do Governo, apelou à retirada de Israel e defendeu o monopólio das armas por forças legítimas. Ele também havia anunciado uma iniciativa para ajudar as aldeias fronteiriças, seguida por uma comissão presidida pelo bispo Elias Nassar.

Reforma bancária: proteger os depositantes

A nível nacional, o patriarca coloca a reforma financeira e bancária entre as emergências nacionais. Ele apelou à transferência de promessas para a sua implementação, a fim de restaurar a confiança e preservar os direitos dos candidatos. Recusou-se a permitir que os cidadãos suportassem novamente os custos das crises pelas quais não eram responsáveis.

Rai também insiste na continuidade do estado. A diversidade de opiniões é legítima, mas não deve conduzir a um impasse institucional. Distingue entre casos políticos, que devem ser tratados em instituições, e processos judiciais, que são da responsabilidade do poder judiciário. Sua homilia não detalha quaisquer acordos de reembolso bancário ou novas decisões judiciais.

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