Omã: Gás suporta retorno ao excedente

Omã teve um excedente orçamental de 90 milhões de riais de janeiro a setembro de 2026. As receitas do gás estão a aumentar 61%, mas os hidrocarbonetos continuam a predominar nos recursos governamentais e as despesas também estão a aumentar.

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Omã registou um excedente orçamental de 90 milhões de riais nos primeiros nove meses de 2026, em comparação com um défice de 433 milhões no mesmo período de 2025. Dados preliminares divulgados em 11 de novembro pelo Ministério das Finanças mostram um aumento mais rápido das receitas do que nas despesas, com um papel importante para o gás.

Entre janeiro e setembro, as receitas do governo atingiram 9.828 bilhões de riais, subindo 16%. As despesas aumentaram 9 por cento para 9,738 bilhões de dólares. A melhoria do saldo atingiu assim 523 milhões de riais ao longo de um ano. Estes valores abrangem nove meses e não constituem o resultado final do exercício de 2026.

Gás já excede as previsões anuais

As receitas líquidas de gás atingiram 2.088 bilhões de rials, acima de 1.296 bilhões por ano, um aumento de 61%. O Ministério explica este aumento através do aumento das receitas provenientes das vendas de gás natural liquefeito e de preços mais elevados para as vendas em numerário da Oman LNG.

No final de Setembro, esta linha representa 106 % das previsões orçamentais anuais de 1,961 mil milhões de riais. O petróleo contribui com $5.046 bilhões, acima de 7%. O preço médio realmente obtido foi de $81 por barril, em comparação com $72 durante o período comparável de 2025.

Juntos, petróleo e gás fornecem 7.134 bilhões de riais, ou quase 73% das receitas governamentais. Por conseguinte, a melhoria das contas continua fortemente ligada aos hidrocarbonetos, embora outras receitas correntes estejam também a aumentar 7% para 2,614 mil milhões.

Os investimentos e os auxílios continuam a pesar

O regresso ao excedente não resulta de uma diminuição das despesas ao longo dos nove meses. As despesas correntes são de 6,621 mil milhões de rial. As despesas de desenvolvimento ascenderam a 1,224 mil milhões, ou seja, 94% do envelope anual de 1,3 mil milhões. O Departamento atribui esse ritmo à aceleração dos projetos em curso.

As contribuições e outras despesas representam 1,723 mil milhões de riais. Estes incluem 486 milhões para protecção social, 441 milhões para apoio ao sector da electricidade e 280 milhões para produtos petrolíferos.

Dívida em declínio, saldo ainda estreito

A dívida pública era de cerca de 14,1 mil milhões de riais no final de Setembro, em comparação com 14,7 mil milhões por ano. O Ministério relata uma diminuição de 601 milhões de riais. Indica igualmente que a Comissão estabeleceu mais de 1.434 mil milhões de créditos do sector privado recebidos com documentação completa.

No entanto, o excedente de 90 milhões representa menos de 1% das receitas recebidas. Por conseguinte, o encerramento anual continuará a depender das receitas e despesas energéticas no último trimestre. O orçamento aprovado previa 11,447 mil milhões de receitas e 11,977 mil milhões de despesas para todo o ano, o que representa um défice de 530 milhões de riais.

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