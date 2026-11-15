Bahrein anuncia novas interceptações

Bahrein afirma ter interceptado vários ataques aéreos iranianos no domingo, 15 de novembro. O comando militar assegura que os dispositivos foram destruídos antes de seus alvos, sem especificar seu número ou fornecer um balanço. Os Guardas Revolucionários reivindicam seis drones separadamente para um radar americano em Al-Riffa. Este novo episódio deve ser distinguido da negação da CENTCOM em 13 de novembro. As trajectórias, meios de intercepção e eventuais danos permanecem sem confirmação independente nos documentos consultados.

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Novas interceptações no Bahrein foram anunciadas neste domingo, 15 de novembro de 2026. O Comando da Força de Defesa do Reino afirma ter destruído vários ataques aéreos iranianos antes de atingirem seus alvos. Esta declaração vem após uma demanda dos Guardas Revolucionários por um radar americano em Al-Riffa.

O texto do Bahrein atribui ataques ao Irã e garante que as unidades militares permaneçam no mais alto nível de preparação. Não especifica o número de veículos, o seu tipo ou hora de funcionamento. As intercepções anunciadas não têm confirmação independente nos documentos consultados.

Novas intercepções no Barém em 15 de Novembro

A declaração de comando foi transmitida no domingo às 11h55 nos Emirados Árabes Unidos, ou seja, 1055 no Bahrein e 9h55 em Beirute. Este calendário corresponde à sua distribuição por uma agência regional oficial. Não dá tempo para ataques ou intercepções.

O Comando afirma que os projéteis foram destruídos antes de seus objetivos. No entanto, o relatório consultado não apresenta quaisquer registos de vítimas ou danos. A ausência de um balanço não constitui uma confirmação de que não houve prejuízo nem prejuízo.

Irão reivindica seis drones contra radar

No início do domingo, os Guardas Revolucionários alegaram ter alvo, com seis drones, um local de defesa de radar americano na base Al-Riffa. Sua declaração foi relatada pela televisão pública iraniana e tomada por uma agência internacional. O relatório não fornece pormenores sobre os danos causados pelo radar.

Ambos os anúncios devem permanecer separados. O número de seis pertence à reivindicação iraniana. Bahrein fala de vários ataques aéreos sem publicar números. Seria, portanto, incorreto concluir que suas forças confirmaram que haviam derrubado exatamente seis drones.

O Ministério do Interior do Bahreini havia previamente emitido vários avisos sobre uma potencial ameaça. Ele havia pedido aos habitantes para procurar abrigo, sem detalhar a natureza da ameaça. Esses alertas pertencem ao cronograma de domingo; Não são suficientes para estabelecer o seu estatuto actual.

A negação americana de 13 de novembro diz respeito a outro episódio

Na sexta-feira 13 de novembro, os Guardiões já haviam reivindicado a destruição de um radar americano de alerta precoce no Bahrein. Eles apresentaram esta ação como uma resposta a um ataque a uma torre de telecomunicações em Sirik, sul do Irã.

O CENTCOM tinha desafiado esta destruição. O comando dos EUA alegou ter derrubado dois drones iranianos dirigidos para o reino sem ferimentos ou danos. Esta revisão americana diz respeito ao episódio de sexta-feira. Não pode ser aplicado aos ataques anunciados neste domingo.

O novo iraniano reivindica Al-Riffa e avança um número de drones. O comunicado de imprensa de 13 de novembro não especificava o nome do local, o modelo de radar ou os meios utilizados. Essa diferença proíbe fundir as duas narrativas ou apresentar a negação anterior como uma resposta americana ao anúncio de 15 de novembro.

Os documentos disponíveis ainda não especificam as trajetórias das máquinas de domingo, os meios utilizados para interceptá-las ou quaisquer danos que possam ser encontrados. A publicação destes elementos permitiria comparar os resultados anunciados pelas partes.

Ilustração: vista do Bahrein, fotografia de arquivo do banco Libnanews, crédito original da Pixabay. Data e localização exata não estabelecida. Esta imagem não mostra nem os ataques de 15 de Novembro nem uma instalação militar afectada.

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