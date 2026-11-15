Líbano: Por que o rendimento disponível excede o PIB

O rendimento disponível doméstico libanês atingiu 36,5 bilhões de dólares em 2024, enquanto o PIB era de 30,5 bilhões de dólares. As contas revistas do Serviço Central de Estatística (CAS) mostram uma diferença de aproximadamente $6 bilhões entre os recursos disponíveis e a produção nacional. As transferências correntes recebidas do estrangeiro, menos as pagas no estrangeiro, representam a maior parte desta diferença. Este resultado não significa que o país tenha produzido 36,5 bilhões de dólares em bens e serviços. Também não representa o rendimento recebido directamente pelas famílias. Devem distinguir-se três agregados: o produto interno bruto, o rendimento nacional bruto e o rendimento disponível nacional bruto. Cada um adiciona uma etapa diferente ao circuito econômico.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O rendimento disponível doméstico libanês atingiu 36,5 bilhões de dólares em 2024, enquanto o PIB era de 30,5 bilhões de dólares. As contas revistas do Serviço Central de Estatística (CAS) mostram uma diferença de aproximadamente $6 bilhões entre os recursos disponíveis e a produção nacional. As transferências correntes recebidas do estrangeiro, menos as pagas no estrangeiro, representam a maior parte desta diferença.

Este resultado não significa que o país tenha produzido 36,5 bilhões de dólares em bens e serviços. Também não representa o rendimento recebido directamente pelas famílias. Devem distinguir-se três agregados: o produto interno bruto, o rendimento nacional bruto e o rendimento disponível nacional bruto. Cada um adiciona uma etapa diferente ao circuito econômico.

Renda descartável nacional libanesa: a transição do PIB para o rendimento

O PIB mede o valor acrescentado criado pelos produtores residentes, com os ajustamentos necessários aos preços de mercado. Em 2024, atingiu 2.728.402 bilhões de libras nas contas CAS. O relatório converte-o para $ 30.5 bilhões na taxa média anual ponderada deste ano.

O rendimento nacional bruto acrescenta o rendimento primário recebido de não residentes e subtrai os que lhes são pagos. Tais rendimentos incluem juros, dividendos e remuneração nas relações económicas com o resto do mundo. O saldo libanês foi negativo em 2024: £20.864 bilhões.

O rendimento nacional bruto é, portanto, ligeiramente inferior ao PIB, com 2,707,538 mil milhões de libras, ou 30,3 mil milhões de libras, segundo o relatório. Um país pode produzir um valor no seu território que não seja totalmente atribuível aos seus residentes. Pode também receber rendimentos da produção no estrangeiro.

Agregado ou ajustado em 2024 Bilhões de libras Mil milhões de dólares, aproximadamente PIB 2 728 402 30. 5 Rendimento externo primário líquido -20 864 -0,23 Rendimento nacional bruto 2.707.538 30.3 Transferências líquidas correntes externas 560 079 6.26 Rendimento disponível nacional bruto 3.267.617 36.5

Os montantes em dólares de ambos os ajustamentos são calculados com a taxa CAS de £89.474,5 por dólar. Os agregados são arredondados para uma casa decimal na publicação. A identidade contábil é verificada com os valores em livros, antes do arredondamento.

Transferências adicionam recursos sem produção local

A etapa final acrescenta-se ao rendimento nacional bruto transferências correntes líquidas do resto do mundo. Em 2024, chegaram a £ 560.079 bilhões, ou cerca de $6.26 bilhões. Os pagamentos recebidos são reduzidos por transferências enviadas por residentes no estrangeiro.

O CAS sublinha o papel das transferências de expatriados libaneses e outras transferências correntes. No entanto, a diferença não pode ser atribuída integralmente às transferências de diáspora. A posição é mais ampla, e é líquida. Por conseguinte, não corresponde ao total bruto de todos os montantes recebidos pelas famílias.

A diferença entre o rendimento disponível e o PIB é de £539,215 bilhões, ou cerca de $6,03 bilhões. É inferior às transferências líquidas, uma vez que o saldo do rendimento primário é negativo. O rendimento disponível nacional excede assim o PIB em cerca de 19,8%.

Fluxos brutos não a adicionar aos saldos líquidos

Um número de inscrição do fundo descreve os montantes recebidos. Um saldo líquido subtrai as saídas correspondentes. Adicionar o montante bruto de remessas ao rendimento disponível que já incorpora transferências líquidas resultaria em uma dupla proporção de recursos.

As estatísticas das empresas de transferência não cobrem necessariamente todos os canais. Podem também utilizar diferentes categorias e períodos. Por conseguinte, o quadro das contas nacionais não é substituído pela soma de alguns dados comerciais sobre os operadores de transferências.

O CAS afirma que o rendimento primário e as transferências externas correntes são derivados das estatísticas da balança de pagamentos do Banco do Líbano. A coerência dos perímetros é tão importante quanto as quantidades. Uma série anual não deve ser comparada directamente com um total de nove meses.

A renda disponível não é a de cada domicílio

O agregado abrange toda a economia. Mede os recursos disponíveis para consumo final e poupança bruta. Não fornece informações sobre a sua distribuição entre famílias, empresas e administrações, nem sobre as diferenças entre famílias que recebem ou não recebem transferências.

Um aumento do total pode, portanto, coexistir com fortes dificuldades individuais. O nível de vida das famílias exigiria contas sectoriais e inquéritos de rendimento, consumo e distribuição. O montante nacional não é suficiente para medir a pobreza ou o rendimento mediano.

Dividir esses 36,5 bilhões por uma população atual não estabelecida acrescentaria outra fragilidade. A população de referência deve corresponder ao território, residência econômica e ano estudado. Sem estas condições, um montante per capita seria enganador.

Aumento nominal que não mede o poder de compra

O rendimento disponível nacional aumentou de 2,769,476 mil milhões de libras em 2023 para 3,267,617 mil milhões de libras em 2024, um aumento nominal de 18,0%. As transferências líquidas aumentaram 7,7% nos livros atuais. Estas variações não são taxas de crescimento reais do poder de compra.

O PIB diminuiu 5,2% no volume em 2024, apesar do seu aumento nominal. Essa convivência nos lembra que a produção, os preços e as transferências desempenham papéis diferentes. As contas disponíveis estabelecem a contribuição externa para os recursos nacionais; Uma medida do seu efeito nas condições de vida exige agora dados de preços e de distribuição adequados.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews