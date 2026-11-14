Síria: A nacionalidade da mãe permanece em debate

A transmissão da nacionalidade aos filhos de mães sírias volta ao debate após as declarações de Hind Kabawat em Genebra. O Ministério dos Assuntos Sociais declarou, em 8 de Novembro, que a proposta ainda estava em análise e deveria seguir uma via legislativa. A lei atual favorece a filiação paterna, com uma exceção materna limitada. A compreensão da reforma exige uma distinção entre os direitos dos filhos, os dos cônjuges e as condições de um texto ainda não adoptado.

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Pode uma mãe síria transmitir sua nacionalidade aos filhos quando seu pai é estrangeiro? A questão tem a ver com as declarações do Ministro dos Assuntos Sociais e do Trabalho, Hind Kabawat, em Genebra, em 4 de Novembro. Mas um anúncio político por si só não cria um direito de estatuto civil. O departamento esclareceu em 8 de novembro de 2026 que a proposta ainda estava em análise.

A questão vai além do reconhecimento simbólico da maternidade. Abrange a regra que vincula legalmente uma criança a um Estado, as condições para tal reconhecimento e igualdade entre pais. Para compreender o escopo do debate, é necessário separar três níveis: a lei existente, o trabalho do Governo e as demandas das mulheres defensoras.

Uma transmissão baseada principalmente no pai

O Decreto Legislativo 276 de 1969 coloca a filiação paterna no centro do esquema. Seu artigo 3o reconhece, entre outros, como sírio a criança nascida de um pai sírio, dentro e fora do país. A situação de uma mãe síria casada com um estrangeiro não beneficia de uma regra geral equivalente.

No entanto, seria incorreto dizer que a mãe nunca transmite sua nacionalidade. Em particular, a lei prevê o caso de uma criança nascida na Síria a uma mãe síria quando a filiação do pai não é legalmente estabelecida. Esta excepção não constitui um direito geral para todos os filhos de mães sírias: depende do local de nascimento e do estatuto jurídico do pai.

Essa distinção explica porque o debate não pode ser reduzido à presença da palavra « mãe » na lei. Uma excepção responde a uma situação específica; uma regra igual permitiria que ambos os pais transmitissem a sua nacionalidade em condições comparáveis. É a lacuna entre esses dois mecanismos que estrutura a discussão atual.

Uma comissão, ainda não uma lei aprovada

Na sua clarificação de 8 de Novembro, o Ministério recorda que foi criada uma comissão governamental pela Decisão 556 de 29 de Abril de 2026. Presidida pelo Vice-Ministro do Interior, inclui a Justiça, os Assuntos Sociais, os Assuntos Religiosos, a Secretaria-Geral da Presidência e o Conselho de Estado.

O departamento descreve ainda uma proposta de trabalho. O mecanismo deve seguir uma via legislativa, incluindo a revisão e aprovação parlamentar, e depois as etapas da promulgação e publicação. O comunicado não contém qualquer texto final ou data de entrada em vigor. Por conseguinte, não permite que a reforma seja apresentada como uma nova lei já aplicável.

Para uma família em causa, a diferença é decisiva: as intenções anunciadas não substituem as condições de um texto existente. As categorias de beneficiários, as justificações, as eventuais exclusões e os procedimentos administrativos devem ser estabelecidos antes de serem dadas explicações concretas sobre a forma de apresentar um pedido de reforma.

Igualdade solicitada vai além de uma exceção adicional

Sawsan Zakzak, membro do secretariado da Liga das Mulheres da Síria, defende uma transmissão aberta aos filhos de mães sírias, nascidas no país ou no estrangeiro. A sua posição diz respeito à igualdade de direitos, não só ao alargamento de algumas derrogações.

Esta afirmação levanta igualmente a questão das condições para uma futura reforma. Uma disposição que abrangesse certas mães ou filhos, mas excluísse outras, não iria necessariamente responder a esse pedido de igualdade. O âmbito exacto deve ser lido no texto final e não deduzido de declarações sucessivas.

A jornalista Nesrine Alaaeddine insiste na separação entre os direitos da criança e o caminho de seus pais. A filiação ou escolha de um pai não deve, em sua opinião, determinar os direitos de seu filho. Esta é uma posição no debate, não uma disposição que seria adoptada.

Não confunda filhos e cônjuges

O advogado Rami Jalbout distingue a nacionalidade dos filhos da naturalização do cônjuge estrangeiro. Conceder o direito a um filho por uma mãe não significa automaticamente conceder o mesmo direito ao pai. A confusão entre as duas questões desfoca a leitura das propostas e as suas consequências.

Nesta fase, o ponto a ser monitorizado é, portanto, preciso: a publicação de um texto para comparar a regra atual com o mecanismo proposto. O debate político está aberto; o esclarecimento oficial disponível ainda não permite anunciar que a transmissão da nacionalidade pelas mães se tornou um direito geral.

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