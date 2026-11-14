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Preço do motor no Líbano: por que explode
No Líbano, o preço do « motor », o gerador da vizinhança, explodiu. Porquê?
kWh: de 30 244 a 52 840 libras entre Fevereiro e Setembro, ou seja, +75 %
🧾 Facture type (150 kWh, 5 A) : d’environ 55 à 93 dollars, selon un calcul Libnanews
O diesel de 20 litros pode: 1,4 a 2,7 milhões de libras, quase o dobro
🌍 Guerre régionale, détroit d’Ormuz perturbé, plus aucune subvention depuis 2022
Taxa mensal fixada pelo Ministério da Energia com base nos preços do diesel
🔌 Courant de l’État : environ 4 h par jour en juillet, contre 7 à 9 h en février
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