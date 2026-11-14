Em Saida, Tom Young pinta a memória do Sul

Inaugurada em 30 de outubro em Hammam al-Jadid, a exposição Ranin conecta aldeias com feridas, memória dos habitantes e renascimento de um lugar cultural.

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Em Saida, uma pintura de Tom Young reúne duas imagens de Yarun: a localidade antes dos bombardeios e o que se tornou depois. Uma mesquita e uma igreja recordam uma vida comum que o artista conhecia por ter observado e pintado. Este trabalho pertence ao « Ranin », a exposição inaugurada em 30 de outubro de 2026 em Hammam al-Jadid, na cidade velha.

Os lugares destruídos e as vidas que eles abrigaram

Organizado pela Fundação Sharqi para o Desenvolvimento Cultural e Inovação, o curso reúne mais de quinze novas pinturas. O Sul aparece através de suas aldeias, terras agrícolas e herança, incluindo os restos romanos de Tiro e Castelo de Beaufort.

As tabelas também se referem às escolas e resgates: um ônibus escolar destruído, edifícios danificados e primeiros socorros no trabalho. Em suas falas públicas, Young apresenta a pintura como uma forma de abordar o trauma e preservar a memória, não como um inventário abrangente de danos.

Um retrato homenageia o jornalista Amal Khalil, que o pintor conhecia e que tinha assistido ao hammam. A exposição combina assim a memória das pessoas com a dos lugares.

Um velho hammam virou espaço cultural

O quadro amplia este diálogo. As obras ocupam o antigo quarto quente, conhecido como « Beit al-Nar ». Seu telhado foi danificado durante a guerra de 1982. A memória da violência não está, portanto, apenas nas teias: pertence também à história do edifício.

Ranin faz parte do projeto « Revival », lançado em outubro de 2020. A exposição inicial foi baseada nas memórias de antigos habitantes que contaram sobre suas visitas ao hammam. Estas histórias ajudaram a restaurar uma sociabilidade cujas fotografias eram raras.

Seis anos de reapropriação

A restauração mobilizou técnicas tradicionais, com cal e argila em vez de cimento, sob a supervisão de Omar Haidar. O local então sediava concertos, reuniões e atividades artísticas.

Para o presidente Sharqi Said Bacho, esta nova exposição marca seis anos de atividade cultural no Hammam. A abertura incluiu o documentário « Revival Continues », dedicado à jornada do site. A nova série de Young continua esta história movendo o olhar para as aldeias do Sul e as memórias de seus habitantes.

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