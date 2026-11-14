Hungria: Milhões apreendidos no caso Seszták

Na Hungria, investigadores apreenderam bilhões de forints, euros e dólares no caso contra o ex-ministro Miklós Seszták. Os trabalhos de 12 e 13 de Novembro incidiram sobre Budapeste e três condados. A KDNP pede-lhe agora que devolva o seu mandato. Sua defesa aponta que o lançamento oficial não atribui o dinheiro ao seu cliente. As suspeitas de contratos públicos permanecem sob investigação e não constituem uma condenação penal.

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Espécies enterradas em florestas, escondidas em edifícios e mantidas num cofre: o caso Seszták na Hungria assumiu uma nova dimensão. Em 13 de novembro de 2026, o National Asset Recovery and Protection Office, o NVVH, anunciou uma importante apreensão. No dia seguinte, o líder do Grupo Parlamentar Democrata Cristão pediu ao ex-ministro que devolvesse seu mandato. Sua defesa contesta que os montantes recuperados podem ser atribuídos a ele.

Duas temporalidades devem ser distinguidas. A pesquisa ocorreu nos dias 12 e 13 de novembro. O comunicado oficial foi emitido na sexta-feira à noite, às 20:14 horário de Budapeste. As reacções políticas e as do advogado intervieram no sábado, 14 de Novembro. A descoberta, portanto, antecede os apelos de demissão que lhe deram um novo âmbito político.

Processo Seszták na Hungria: três moedas apreendidas

O NVVH detalha os montantes, sem reduzi-los a uma conversão aproximada: 5.071.632.000 forints, 2.658.350 euros e 1.257.100 dólares americanos. As operações envolveram Budapeste e os condados de Pest, Békés e Nógrád.

Segundo o Gabinete, os investigadores encontraram bilhetes em vários tipos de esconderijos. Parte foi enterrada na floresta. Outros montantes estavam em edifícios agrícolas, armazéns e um edifício residencial. A pesquisa também levou a um cofre de alto valor em um lugar escondido.

O comunicado indica que os agentes depositaram o dinheiro no Tesouro húngaro em 13 de Novembro. Ele agradeceu à polícia, ao Departamento Nacional de Investigação, à administração fiscal e ao Tesouro pela sua assistência. Este anúncio descreve uma operação de apreensão em processo penal. Não constitui uma decisão judicial que estabeleça quem detém cada soma.

Conselho contesta a atribuição de dinheiro

Essa distinção está no cerne da resposta de Gábor Papp, advogado de Miklós Seszták. Numa declaração publicada na manhã de sábado pela imprensa húngara, ele salienta que o comunicado de imprensa não apresenta dinheiro como propriedade do seu cliente. Ele só anuncia acções de investigação num caso com o seu nome.

O advogado recorda que o processo diz respeito a vários suspeitos. Desejava consultar os documentos relativos às últimas operações e especificou que ainda não lhe estavam disponíveis. Ele também invoca o sigilo profissional para não desenvolver certos elementos. Miklós Seszták desafia os delitos contra ele.

A apreensão e o seu contexto processual são assim documentados pela autoridade competente. A origem dos fundos, o seu destino e o seu apego individual continuam a ser questões judiciais. A apresentação destas espécies como um enriquecimento pessoal permanentemente estabelecido do antigo Ministro excederia as informações publicadas.

Suspeita de contratos públicos

Miklós Seszták foi ministro do Desenvolvimento Nacional entre junho de 2014 e maio de 2018. O Ministério Público lembra que seu portfólio incluía a supervisão do Gestor do Patrimônio do Estado, do MNV e responsabilidades no transporte. A MNV exerceu os direitos do proprietário sobre a empresa Volánbusz.

Em um comunicado de imprensa de 22 de setembro de 2026, o Ministério Público expõe suas suspeitas. O ex-ministro e o diretor-geral da MNV receberam, através de um intermediário, mais de 11 mil milhões de forints de benefícios desleais entre 2015 e 2018. Os alegados pagamentos estão relacionados com empresas em relação contratual com Volánbusz.

O Ministério Público descreve igualmente uma secção relativa aos projectos de obras públicas. Um grupo de construção teria proposto pagar 10% do preço de cada contrato ao ministro através de um intermediário. Menciona mais de mil milhões de forints de vantagens injustas nesta componente, bem como cerca de 270 milhões em piscinas e projectos de ginásio. São acusações de investigadores, não factos estabelecidos por uma condenação.

O KDNP pede a partida do MP

No sábado, Bence Retvári, líder do grupo parlamentar do Partido Popular Democrata-Cristão, KDNP, pediu a Miklós Seszták que devolvesse seu mandato. O local do partido retransmitiu esta chamada em 14 de novembro às 12:57 horas locais. O líder democrático cristão também pede que o deputado se explique às autoridades.

À tarde, Csaba Latorcai, Vice-Presidente Executivo da KDNP, anunciou que havia solicitado a abertura de processos disciplinares e éticos. Solicitou igualmente a suspensão da adesão de Miklós Seszták durante este procedimento. Estas medidas, comunicadas por vários meios de comunicação social húngaros, não devem ser confundidas com uma demissão efectiva do Parlamento ou uma exclusão definitiva.

As reações do partido aliado a Fidesz acrescentam a um procedimento que já começou há várias semanas. O Parlamento Europeu levantou a imunidade de Miklós Seszták em 28 de Setembro. Um juiz ordenou sua detenção em 30 de setembro e a prolongou em 28 de outubro até 30 de janeiro de 2027. A defesa tinha solicitado a sua libertação ou uma medida de vigilância doméstica.

A descoberta de espécies alimenta agora tanto a investigação como os pedidos de retirada política. Nesta fase, os recursos da KDNP não substituem a decisão pessoal do MP sobre seu mandato ou auditorias judiciais dos fundos apreendidos.

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