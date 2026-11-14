Saúde comunitária: AUB quer formar 100 mulheres

AUB e a Fundação Meem planeiam formar 100 mulheres no Líbano. Dois certificados, recursos digitais e apoio profissional ampliam uma iniciativa lançada em 2019. As avaliações descrevem benefícios educacionais, mas também persistentes barreiras ao acesso ao cuidado.

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A Universidade Americana de Beirute quer treinar mais 100 mulheres em saúde comunitária no Líbano. Seu Instituto de Saúde Global anunciou em 11 de novembro de 2026 uma parceria com a Fundação Meem, criada nos Emirados Árabes Unidos. Assinado em 6 de outubro em Amã, este acordo amplia a Universidade Móvel de Saúde, lançada em 2019.

Dois cursos de formação e apoio profissional

Os participantes receberão certificados sobre saúde das mulheres e doenças não transmissíveis. Estes caminhos também devem ser adaptados a um formato digital. A universidade relata que 120 mulheres já obtiveram um certificado em promoções anteriores.

Uma unidade dedicada à empregabilidade deve vincular os graduados a estágios, missões voluntárias e funções de saúde da comunidade remunerada. Uma plataforma digital e recursos educacionais acompanharão este trabalho. No entanto, o emprego continua a ser um objectivo, não um resultado já alcançado.

Saúde comunitária, proximidade das populações

O princípio é transmitir conhecimento às mulheres nas comunidades em causa, e depois ajudá-las a compartilhar essas conquistas. A formação busca, assim, aproximar as informações de saúde dos locais de moradia e dos intercâmbios diários.

Uma primeira avaliação, publicada em março de 2021, descreve treinamento realizado entre março e agosto de 2019 para 42 participantes. O programa combinou cursos registrados, assistência e exercícios práticos. Um ano depois, os pesquisadores entrevistaram oito mulheres treinadas e realizaram uma discussão com nove membros da comunidade.

As evidências coletadas referiam-se a conhecimentos mais bem compreendidos, informações dadas aos familiares e encaminhamentos aos serviços de saúde. Também apontaram uma dificuldade essencial: conhecer um serviço não é suficiente para poder consultá-lo. Custo, distância e falta de especialistas continuaram dificultando o acesso aos cuidados. O treinamento não elimina esses obstáculos materiais.

Aprender, então ser capaz de transmitir

Um segundo estudo, publicado em maio de 2024, foca na implantação do programa entre 2019 e 2022, com 83 mulheres egressas. Abrange três áreas: saúde das mulheres, doenças não transmissíveis e apoio psicossocial. Os pesquisadores realizaram 93 entrevistas e 14 discussões em grupo para monitorar os efeitos da formação e dos intercâmbios pós-treinamento.

Essa avaliação indica aumento do conhecimento e da confiança dos participantes. Também mostra por que o acompanhamento não pode parar quando um certificado é emitido. Algumas mulheres precisavam de mais preparação para falar em público ou responder a perguntas. A distância dos locais de encontro, ruído e responsabilidades familiares poderia dificultar as sessões.

Os autores oferecem lembretes de treinamento, suporte de apresentação oral e espaços para crianças. Essas medidas concretas permitem considerar as restrições dos participantes, não apenas o conteúdo dos cursos.

Efeitos a medir sem superestimação

Este trabalho documenta principalmente as percepções e experiências dos participantes e residentes. Não demonstram uma diminuição medida da doença ao nível populacional. As equipes também reconhecem um possível viés: os beneficiários podem desejar dar uma resposta favorável à organização acompanhante.

Para avaliar a nova parceria, será necessário distinguir entre registos, certificados obtidos e oportunidades reais de emprego. O número de mulheres treinadas por si só não mede o número de empregos criados ou a qualidade da assistência recebida.

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