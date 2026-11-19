A China publica a declaração do encontro entre Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin em Shenzhen. O texto estabelece orientações comuns, mas não prevê um cessar-fogo na Ucrânia ou no Irão. Não especifica as metas do petróleo nem as reduções dos arsenais. Paralelamente, Berlim prepara garantias de segurança para Kiev. O financiamento europeu autorizado em 16 de Novembro é um processo anterior. Este seguimento distingue os compromissos escritos das declarações e reuniões nacionais que ainda se aguardam.

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A China lançou na quinta-feira 19 de novembro a declaração de Xi Jinping, Vladimir Putin e Donald Trump após sua reunião em Shenzhen. O texto abrange a ONU, os produtos petrolíferos refinados, a justiça internacional e o risco nuclear. Não contém quaisquer cessar-fogos relativos à Ucrânia ou ao Irão. Em Berlim, os parceiros de Kiev preparam separadamente as condições para o seu apoio e futuras garantias de segurança.

O que contém a Declaração de Shenzhen

O documento da diplomacia chinesa prevê um diálogo sobre a redução do risco nuclear e a não proliferação. Não há teto no arsenal, programação ou dispositivo de inspeção. Os três países também estão planejando aumentar a produção e o fornecimento de produtos petrolíferos refinados sem volumes ou prazos. Este não é um anúncio de custo sobre petróleo bruto.

Apoiam a reforma da ONU. Finalmente, defendem o consentimento dos Estados e a imunidade dos responsáveis, e consideram que o Tribunal Penal Internacional e organismos semelhantes não devem abusar da sua jurisdição. Esta é a sua posição diplomática, não uma declaração de direito aplicável ou uma decisão judicial.

Das prioridades nacionais ao texto colectivo

O anúncio do Kremlin precedeu a publicação do documento chinês. Dmitri Peskov havia indicado que uma declaração havia sido adotada e logo seria publicada. A reunião durou cerca de uma hora e meia, de acordo com uma agência de notícias russa. A publicação permite agora distinguir os compromissos formulados em conjunto dos temas abordados por cada líder.

Em seu discurso ao trilateral, Xi Jinping tinha proposto conversações regulares na cúpula e mecanismos de comunicação para prevenir crises. Solicita igualmente uma melhor coordenação da estabilidade dos mercados da energia e das cadeias de abastecimento. Estas orientações fornecem informações sobre os objectivos chineses; Nem todos devem ser apresentados como mecanismos já criados.

Vladimir Putin propôs abordar o comércio económico, a segurança alimentar e energética e os conflitos regionais. Ele tinha apresentado a Ucrânia como uma área de interesse convergente entre as três potências. O presidente russo também tinha dito que tinha dedicado uma parte significativa de seu encontro anterior com Donald Trump para a questão ucraniana. Esta apresentação russa das discussões torna impossível deduzir um compromisso acordado por Kiev.

Em Berlim, preparar as condições para uma garantia

O governo alemão descreve a reunião da Coalizão dos Voluntários como um passo de coordenação para apoiar novas discussões diretas entre Moscou e Kiev, com participação americana e europeia. Ele anunciou representantes de 37 países, além de funcionários da UE e da OTAN. Este número corresponde às delegações esperadas, não à contagem de presenças.

A agenda alemã combina a assistência à Ucrânia com a preparação de garantias de segurança sólidas e juridicamente vinculativas para entrar em vigor após um cessar-fogo. Mencionou uma força multinacional e uma estreita coordenação com os Estados Unidos. Não se trata, portanto, de anunciar a real implantação de uma nova força ou de garantias já em vigor.

Kiev tinha preparado esta etapa. Em seu discurso em 16 de novembro, Volodymyr Zelensky descreveu uma troca entre as equipes ucraniana, americana e europeia, na qual Steve Witkoff e Jared Kushner participaram à distância. Ele citou a França, Alemanha, Reino Unido, Itália, Polônia, as instituições europeias e a OTAN. A reunião de Berlim foi apresentada como um seguimento concreto das discussões que reconheceu como difíceis.

A Europa tem também um instrumento financeiro

Em 16 de Novembro, o Conselho da União Europeia autorizou um próximo pagamento de pouco menos de 8 mil milhões de euros ao abrigo da Facilidade para a Ucrânia. Aproximadamente $5 bilhões vem do empréstimo de apoio disponível em 2026. A autorização segue a conclusão de mais de 20 fases da reforma e deve, em especial, apoiar a estabilidade financeira e o funcionamento da administração ucraniana. Este financiamento foi aprovado antes de Shenzhen: não é uma consequência da cimeira nem prova de um pagamento já executado. Mostra, no entanto, que o contributo europeu para o processo vai além da representação diplomática.

Ceticismo francês antes da publicação

Na RTL, na manhã de quinta-feira, Jean-Noël Barrot sentiu que os líderes reunidos na China estavam muito divididos para produzir resultados. O Ministro dos Negócios Estrangeiros francês opôs-se a esta reunião os trabalhos de preparação das garantias de paz em Berlim. As suas declarações, proferidas antes da conclusão do trilateral, exprimem uma posição diplomática francesa: não constituem uma avaliação de um texto final já examinado.

A reunião de Berlim deverá especificar os próximos passos no trabalho entre a Ucrânia e os seus parceiros. O seu programa distingue entre apoio imediato e garantias que devem seguir um cessar-fogo. Por conseguinte, os pormenores destas garantias continuam a ser um processo distinto dos intercâmbios realizados em Shenzhen.

Arquivo fotografia: Vladimir Putin em 31 de maio de 2024, não Shenzhen. Kremlin.ru / Wikimedia Commons,CC BY 4.0. Toda a foto preservada; Libnanews vestir.

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