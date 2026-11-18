Na Líbia, a chegada de novos carregamentos de gás de cozinha não é suficiente para encerrar a crise de distribuição. Os anúncios de 14 e 15 de novembro de 2026 mostram um reavivamento de várias ligações: navios, armazenamento, enchimento de garrafas e pontos de venda. Ao mesmo tempo, o Ministério Público anunciou a detenção preventiva numa investigação sobre contratos de transporte marítimo. Este duplo desenvolvimento lança luz sobre uma dificuldade concreta: ter gás e enviá-lo regularmente para as famílias são duas operações distintas.
Gás em Líbia: uma carga em Benghazi
Em 15 de novembro, a empresa Brega para a comercialização de produtos petrolíferos anunciou o início da descarga do navio Al-Tahaddi 2. Chegou ao terminal de petróleo de Benghazi com cerca de 1.900 toneladas de gás de petróleo liquefeito. A empresa indicou que o bombeamento tinha retomado para reforçar as existências.
Brega também relatou a operação dos pontos de enchimento imediato em Benghazi durante os períodos da manhã e da noite. Esta comunicação descreve uma entrega e uma organização local. Não constitui um balanço nacional da disponibilidade de gás nos distribuidores.
É igualmente necessário distinguir entre a chegada do navio, a sua ligação ao terminal e a transferência completa da sua carga. O comunicado de 15 de Novembro confirma o início das operações. Não apresenta uma declaração final dos volumes distribuídos às famílias.
Transporte marítimo no centro das dificuldades
Até 1 de Novembro, a Brega tinha reconhecido tensões em relação à oferta e distribuição de GPL. A empresa as ligou a variações nos tempos de navegação e chegada em portos líbios. Ele explicou que esses turnos afetaram temporariamente o bombeamento e o armazenamento em algumas áreas.
A empresa indicou que estava mantendo suas equipes prontas para receber e descarregar carga na chegada. Referiu-se igualmente à coordenação com as autoridades de supervisão e de segurança para organizar as quantidades disponíveis e a sua distribuição ao preço oficial.
Esta apresentação coloca a dificuldade na cadeia de roteamento. Não mostra que todas as cidades estivessem na mesma situação. Também não estabelece que a produção interna tenha cessado. As datas dos navios, os volumes armazenados e a capacidade de enchimento são seguidos separadamente.
Uma pessoa sob custódia
Em 15 de novembro, a Procuradoria-Geral anunciou a detenção pré-julgamento do oficial de navegação nacional da companhia petrolífera. O inquérito diz respeito à gestão dos contratos de transporte de gás de cozinha.
De acordo com o Ministério Público, as ligações entre os portos de Melitah e Zawiya e Trípoli, Misrata e Benghazi foram insuficientes. Trata-se, em particular, de fretar um navio exposto a riscos legais e depois detido num porto grego.
O Ministério Público afirma que esta situação contribuiu para o esgotamento das ações de Brega e para um aumento do custo do gás. Estes são os elementos apresentados pela acusação num processo em curso. A detenção preventiva não é uma condenação. O comunicado de imprensa não especifica o nome do navio detido nem os argumentos de defesa. Não permite que todas as dificuldades de distribuição observadas no país sejam atribuídas somente a esse episódio.
A oeste, o Derna e instalações de enchimento
O ponto operacional da National Oil Company, datado de 14 de novembro, menciona outro carregamento. O Derna estava descarregando cerca de 2.300 toneladas de GPL em Trípoli. Sua partida para Misrata, para entregar o resto de sua carga, foi anunciada para o dia seguinte. Esse calendário ainda não tinha sido confirmado pelas operações reais.
A empresa também informou que a refinaria de Zawiya continuou a produzir GPL para a parte ocidental do país e para o oeste Jebel. Em Melltah, caminhões continuaram a carregar o produto para alimentar outras regiões.
Esta informação mostra que as rotas marítimas e rodoviárias operam em paralelo. A presença de uma carga num porto não garante a sua disponibilidade imediata em cada ponto de venda. O transporte para depósitos e posterior enchimento e entrega de cilindros ainda são necessários.
Distribuição local, a última ligação visível
Brega informou em 14 de novembro que as operações de bombeamento desde a Derna haviam retomado. Relatou também o funcionamento das instalações de enchimento nos depósitos Tripoli e Al-Hani. Fornecem centros de distribuição, distribuidores e pontos de venda directos.
A distinção é importante para os habitantes. Um depósito pode receber do produto sem que todas as filas desapareçam simultaneamente. Anúncios disponíveis descrevem a mobilização de instalações, mas não publicam um prazo uniforme para o acesso a uma garrafa.
Em Suq al-Jumaa, o município anunciou a abertura, a partir de 15 de novembro, de um ponto de distribuição diário próximo à clínica Arada. O esquema foi coordenado com Brega e colocado sob supervisão municipal. Visa reduzir as viagens e as expectativas. Esta medida de proximidade não deve ser apresentada como uma solução que abranja toda a aglomeração de Tripoli.
O fogo de Brega continua a ser um evento separado
Em 11 de novembro, um incêndio no complexo de gás operado por Sirte em Marsa Brega matou um trabalhador e feriu outros quatro. A National Petroleum Company descreveu um incidente envolvendo um gasoduto que fornece caldeiras. Ela anunciou o desligamento preventivo da instalação e controle de incêndio.
No entanto, alegou que o facto não afectava o abastecimento do mercado local de gás nem a produção de petróleo bruto. As tensões de distribuição também tinham sido reconhecidas anteriormente. Sem qualquer elemento adicional, seria, portanto, injustificado apresentar este incêndio como a causa estabelecida da escassez de garrafas.
Em 14 de novembro, a National Oil Company anunciou que havia contratado um navio de gás adicional, que estava programado para entrar em serviço dentro de duas semanas. Este é o próximo prazo concreto a seguir, com os volumes efetivamente descarregados e a evolução da distribuição.
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