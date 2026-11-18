As remessas de gás retomam em Benghazi e Trípoli, enquanto uma investigação envolve contratos marítimos. Na Líbia, os anúncios distinguem a produção, o transporte, o armazenamento e a distribuição de garrafas. As entregas confirmadas não provam normalização em toda parte, e o fogo de Brega não é a causa estabelecida dessas dificuldades.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Na Líbia, a chegada de novos carregamentos de gás de cozinha não é suficiente para encerrar a crise de distribuição. Os anúncios de 14 e 15 de novembro de 2026 mostram um reavivamento de várias ligações: navios, armazenamento, enchimento de garrafas e pontos de venda. Ao mesmo tempo, o Ministério Público anunciou a detenção preventiva numa investigação sobre contratos de transporte marítimo. Este duplo desenvolvimento lança luz sobre uma dificuldade concreta: ter gás e enviá-lo regularmente para as famílias são duas operações distintas.

Gás em Líbia: uma carga em Benghazi

Em 15 de novembro, a empresa Brega para a comercialização de produtos petrolíferos anunciou o início da descarga do navio Al-Tahaddi 2. Chegou ao terminal de petróleo de Benghazi com cerca de 1.900 toneladas de gás de petróleo liquefeito. A empresa indicou que o bombeamento tinha retomado para reforçar as existências.

Brega também relatou a operação dos pontos de enchimento imediato em Benghazi durante os períodos da manhã e da noite. Esta comunicação descreve uma entrega e uma organização local. Não constitui um balanço nacional da disponibilidade de gás nos distribuidores.

É igualmente necessário distinguir entre a chegada do navio, a sua ligação ao terminal e a transferência completa da sua carga. O comunicado de 15 de Novembro confirma o início das operações. Não apresenta uma declaração final dos volumes distribuídos às famílias.

Transporte marítimo no centro das dificuldades

Até 1 de Novembro, a Brega tinha reconhecido tensões em relação à oferta e distribuição de GPL. A empresa as ligou a variações nos tempos de navegação e chegada em portos líbios. Ele explicou que esses turnos afetaram temporariamente o bombeamento e o armazenamento em algumas áreas.

A empresa indicou que estava mantendo suas equipes prontas para receber e descarregar carga na chegada. Referiu-se igualmente à coordenação com as autoridades de supervisão e de segurança para organizar as quantidades disponíveis e a sua distribuição ao preço oficial.

Esta apresentação coloca a dificuldade na cadeia de roteamento. Não mostra que todas as cidades estivessem na mesma situação. Também não estabelece que a produção interna tenha cessado. As datas dos navios, os volumes armazenados e a capacidade de enchimento são seguidos separadamente.

Uma pessoa sob custódia

Em 15 de novembro, a Procuradoria-Geral anunciou a detenção pré-julgamento do oficial de navegação nacional da companhia petrolífera. O inquérito diz respeito à gestão dos contratos de transporte de gás de cozinha.

De acordo com o Ministério Público, as ligações entre os portos de Melitah e Zawiya e Trípoli, Misrata e Benghazi foram insuficientes. Trata-se, em particular, de fretar um navio exposto a riscos legais e depois detido num porto grego.

O Ministério Público afirma que esta situação contribuiu para o esgotamento das ações de Brega e para um aumento do custo do gás. Estes são os elementos apresentados pela acusação num processo em curso. A detenção preventiva não é uma condenação. O comunicado de imprensa não especifica o nome do navio detido nem os argumentos de defesa. Não permite que todas as dificuldades de distribuição observadas no país sejam atribuídas somente a esse episódio.

A oeste, o Derna e instalações de enchimento

O ponto operacional da National Oil Company, datado de 14 de novembro, menciona outro carregamento. O Derna estava descarregando cerca de 2.300 toneladas de GPL em Trípoli. Sua partida para Misrata, para entregar o resto de sua carga, foi anunciada para o dia seguinte. Esse calendário ainda não tinha sido confirmado pelas operações reais.

A empresa também informou que a refinaria de Zawiya continuou a produzir GPL para a parte ocidental do país e para o oeste Jebel. Em Melltah, caminhões continuaram a carregar o produto para alimentar outras regiões.

Esta informação mostra que as rotas marítimas e rodoviárias operam em paralelo. A presença de uma carga num porto não garante a sua disponibilidade imediata em cada ponto de venda. O transporte para depósitos e posterior enchimento e entrega de cilindros ainda são necessários.

Distribuição local, a última ligação visível

Brega informou em 14 de novembro que as operações de bombeamento desde a Derna haviam retomado. Relatou também o funcionamento das instalações de enchimento nos depósitos Tripoli e Al-Hani. Fornecem centros de distribuição, distribuidores e pontos de venda directos.

A distinção é importante para os habitantes. Um depósito pode receber do produto sem que todas as filas desapareçam simultaneamente. Anúncios disponíveis descrevem a mobilização de instalações, mas não publicam um prazo uniforme para o acesso a uma garrafa.

Em Suq al-Jumaa, o município anunciou a abertura, a partir de 15 de novembro, de um ponto de distribuição diário próximo à clínica Arada. O esquema foi coordenado com Brega e colocado sob supervisão municipal. Visa reduzir as viagens e as expectativas. Esta medida de proximidade não deve ser apresentada como uma solução que abranja toda a aglomeração de Tripoli.

O fogo de Brega continua a ser um evento separado

Em 11 de novembro, um incêndio no complexo de gás operado por Sirte em Marsa Brega matou um trabalhador e feriu outros quatro. A National Petroleum Company descreveu um incidente envolvendo um gasoduto que fornece caldeiras. Ela anunciou o desligamento preventivo da instalação e controle de incêndio.

No entanto, alegou que o facto não afectava o abastecimento do mercado local de gás nem a produção de petróleo bruto. As tensões de distribuição também tinham sido reconhecidas anteriormente. Sem qualquer elemento adicional, seria, portanto, injustificado apresentar este incêndio como a causa estabelecida da escassez de garrafas.

Em 14 de novembro, a National Oil Company anunciou que havia contratado um navio de gás adicional, que estava programado para entrar em serviço dentro de duas semanas. Este é o próximo prazo concreto a seguir, com os volumes efetivamente descarregados e a evolução da distribuição.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews