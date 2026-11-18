O exército israelense está conduzindo uma operação a oeste da linha amarela perto de Nuseirat e Bureij. Três blocos estão sujeitos a uma ordem de partida e uma porção de Salah al-Din está fechada.

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As forças israelenses avançaram quarta-feira, 18 de novembro, na Faixa de Gaza central, a oeste da « linha amarela », perto dos campos de Nuseirat e Bureij. O exército afirma estar a atacar as infra-estruturas do Hamas. A operação é acompanhada de ordens de partida dirigidas aos habitantes e do encerramento de uma parte da estrada Salah al-Din, um eixo principal entre o norte e o sul do território.

Três sectores designados pela COGAT

COGAT, uma agência militar israelense responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinos, designou os blocos 660, 661 e 666 como área de operação. Na sua opinião em árabe, pediu aos habitantes que se afastassem até ao anúncio oficial do fim da intervenção. A presente comunicação não comunicou qualquer data para a reabertura da estrada.

Testemunhas descreveram o avanço dos tanques no eixo Salah al-Din. As famílias deixaram os sectores em causa, particularmente a norte de Nuseirat. O encerramento anunciado não diz respeito a toda a estrada, mas às secções nos blocos designados. Adiciona uma restrição de tráfego ao deslocamento dos habitantes.

Uma intervenção a oeste da linha de implantação

Um porta-voz militar israelense confirmou uma operação contra a infraestrutura que ele atribuiu ao Hamas, a oeste da linha amarela. O exército apresenta-o como uma ação para remover uma ameaça contra as suas forças. A natureza exata dessas instalações e a extensão da destruição não foram estabelecidas de forma independente.

Esta linha corresponde às posições de implantação relacionadas com o cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro de 2025. Os progressos anunciados estão a decorrer para além das áreas onde as forças israelitas são mantidas. Interveio enquanto a trégua não acabou com as greves e restrições de movimento no enclave.

Os habitantes deslocados apesar das tréguas

O Hamas denunciou a incursão e as evacuações a nordeste de Nuseirat como uma violação do cessar-fogo. Por seu lado, a COGAT assegura que sejam tomadas medidas para atenuar os riscos para os civis. A ordem de sair, no entanto, não especifica o tempo de permanência das famílias longe de suas casas nos registros públicos.

As informações disponíveis ainda não permitem elaborar um balanço humano consolidado específico desta operação. Vítimas relatadas em outros lugares na Faixa de Gaza na quarta-feira relatam incidentes separados e não podem ser resumidas como um registro de progresso perto de Nuseirat.

Ilustração do arquivo: Jabaliya, 31 de maio de 2024, e não Nuseirat, 18 de novembro de 2026. © Hussein Jaber / UNRWA, fotografia não modificada, CC BY-SA 3.0 IGO.

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