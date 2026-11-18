O plano canadense apresentado em 5 de novembro distingue internações permanentes, novas chegadas temporárias e transições de pessoas já presentes. Para os candidatos libaneses, estas categorias não são intercambiáveis. Os objectivos francófonos dizem respeito ao Canadá fora de Quebec. Nenhum número nacional constitui uma garantia individual de residência ou visto.

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O Plano de Imigração do Canadá 2027-2029, apresentado em 5 de novembro de 2026, mantém uma meta de 380.000 internações permanentes por ano. Este número não corresponde a tantos recém-chegados como aos que já trabalham ou estudam no Canadá. Para os candidatos libaneses, esta distinção muda a leitura dos anúncios.

Alvos separados para chegadas temporárias

Ao mesmo tempo, estão previstas 370.000 novas chegadas temporárias: 220.000 trabalhadores e 150.000 estudantes. Esta área não inclui visitantes, extensões de licenças ou pedidos de licenças apresentados no Canadá. Os requerentes de asilo também não se enquadram neste objectivo.

Por conseguinte, estes números medem diferentes categorias. Adicionar-lhes para anunciar um número de pessoas que vêm para se instalar no estrangeiro daria uma imagem enganosa do dispositivo.

As 200.000 transições não são uma chamada global para aplicações

Uma medida temporária separada prevê admissões adicionais para permitir que até 200.000 pessoas já presentes no Canadá se tornem residentes permanentes. Tem dois componentes, cada um cobrindo até 100.000 pessoas: trabalhadores e trabalhadores humanitários.

Províncias e territórios participarão na componente de trabalho, conforme necessário. A componente humanitária inclui casos já em curso para o reagrupamento familiar de Hong Kong e da Ucrânia, bem como pedidos considerados admissíveis por razões humanitárias. Alguns pedidos para cônjuges e filhos já no Canadá também são abordados.

Este anúncio não implica que um candidato que vive no Líbano pode solicitar um lugar em um novo programa universal. Também não garante a aceitação de um arquivo individual.

La francophonie hors Québec, um objetivo de ler com precisão

O plano estabelece uma meta para as admissões francófonas fora de Quebec de 9,5% em 2027, e 10,5% em 2028 e 12% em 2029. Os objectivos de 2028 e 2029 continuam a ser indicativos e podem ser revistos. Trata-se de objectivos linguísticos, não de quotas reservadas a uma nacionalidade. Eles também não descrevem admissões específicas para Quebec.

Por conseguinte, para uma família, a primeira referência continua a ser a sua posição: um pedido do estrangeiro, uma presença temporária no Canadá ou um procedimento já em curso. O plano dá orientações gerais; não substitui as condições do programa em causa nem o exame do pedido.

Cobertura: passaportes libaneses, arquivo Libnanews, data do clichê não estabelecido. Ilustração genérica, sem visto canadense ou aceitação de arquivos representados. Toda a foto preservada, não-generativas curativo editorial.

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