Um cidadão irlandês foi acusado em Nova Iorque pelos danos infligidos a uma aeronave militar americana em Shannon, em abril. A acusação disse que o avião não voaria mais. O acusado, presumido inocente, enfrenta dez anos de prisão. O procedimento dos EUA continua separado da acusação irlandesa após a sua detenção.

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Um cidadão irlandês de 48 anos, Daithi O, foi tornado público em 17 de novembro por danos causados em 11 de abril de 2026 a uma Guarda Nacional Aérea C-130H estacionada no Aeroporto de Shannon, Condado de Clare, Irlanda. Isto é uma acusação, não uma condenação.

Danos que a acusação considera irreversíveis

De acordo com o Ministério Público Federal no Distrito Sul de Nova Iorque, o homem supostamente entrou no complexo do aeroporto e então embarcou no avião, onde ficou por várias horas. Os promotores descrevem danos significativos aos sistemas internos e à estrutura das aeronaves. Eles argumentam que a operação foi preparada, em vez de conduzida espontaneamente.

A aeronave, estimada em aproximadamente US$ 60 milhões por carga, foi supostamente inutilizada e não retomou o serviço de voo. Este valor é o do aparelho anunciado pelos procuradores; não corresponde à compensação determinada por um julgamento.

Procedimento americano, prisão na Irlanda

O caso contém uma acusação de destruição de propriedade pública, com uma pena máxima de 10 anos de prisão. Este teto não prejudica a culpa ou qualquer sentença, o que seria uma questão para o juiz. O Ministério da Justiça recorda expressamente a presunção de inocência.

A Associated Press informa que o queixoso não estava na posse das autoridades dos EUA no momento do anúncio e que não estava prevista qualquer audição em Nova Iorque. Preso na Irlanda após os factos, também foi processado por danos e intrusão. A agência afirma que não encontrou um advogado no arquivo dos EUA para coletar sua resposta.

A acusação cita as seções 1361 e 3238 do Título 18 do Código Federal dos EUA. Apresenta os fatos como sendo cometidos fora da jurisdição de um estado ou distrito dos EUA e prevê que o acusado seria inicialmente trazido e preso no Distrito Sul de Nova Iorque. Esta redacção processual não constitui prova de que tenha sido efectuada uma transferência. Os documentos consultados não permitem anunciar uma extradição concedida ou uma data de julgamento.

Shannon, ponto de passagem militar transatlântica

A acusação descreve Shannon como uma plataforma de trânsito para militares e equipamentos dos EUA. O C-130H parou lá durante uma missão a outro país, que o ato não especifica. Por conseguinte, nada neste documento permite atribuir esta aeronave a uma operação específica no Médio Oriente.

O processo também faz parte de um contexto de segurança do aeroporto: o ato menciona várias intrusões anteriores em Shannon, atribuídas a outros. A sua presença no processo não demonstra por si só a existência de uma organização comum. O tribunal terá de examinar os factos invocados contra O-Corrain.

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