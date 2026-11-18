GTA VI chega na PS5 e Xbox Series X Rockstar anuncia uma abertura local de meia-noite, uma pré-carga de até 212 GB e uma caixa sem disco. Take-Dois espera muito do lançamento, mas suas previsões financeiras ainda não constituem um balanço de vendas do novo jogo. Os jogadores devem distinguir pré-carregamento de desbloquear e verificar a área de sua conta. A programação anunciada não inclui uma versão para PC para este prazo. Os números do grupo abrangem todas as suas actividades.

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GTA VI chega em 19 de novembro de 2026 no PlayStation 5 e Xbox Series X Na véspera deste lançamento, Rockstar define o lançamento à meia-noite em todas as regiões. O lançamento traz os jogadores de volta para Vice City, o coração do estado fictício de Leonida. Para a Take-Two, empresa-mãe do estúdio, é também um grande evento comercial. Mas esperar ainda não vale o recorde de vendas.

GTA VI: lançamento à meia-noite, nem uma única hora mundial

A precisão vem da assistência oficial da Rockstar, atualizada em 3 de novembro. Ele distingue a abertura do jogo de seu pré-carregamento. Os arquivos podem ser baixados já em 10 de novembro: à meia-noite em cada fuso na PS5, mas no momento 0 GMT no Xbox Series X O acesso ao jogo segue a regra anunciada a partir de 19 de novembro à meia-noite local em ambos os consoles.

Por conseguinte, estes dois calendários não devem ser confundidos. Tendo concluído a instalação sozinho não permite jogar antes de desbloquear. O calendário apresentado pela loja de contas continua a ser verificado antes de preparar a sua noite, especialmente quando a área de conta difere do país de residência.

O lançamento anunciado diz respeito às duas famílias de console atuais da Sony e Microsoft. O calendário publicado pela Take-Two não apresenta uma versão PC do GTA VI para este prazo. Esta ausência não deve ser transformada em uma data de lançamento posterior: nenhuma é fornecida neste cronograma.

Até 212 GB para pré- carregar

A preparação também envolve armazenamento. Rockstar indica que o pré-carregamento pode exigir até 212 GB de espaço disponível, dependendo do dispositivo. Este teto anunciado não é um tamanho idêntico garantido para cada console nem uma estimativa do tempo de download. Isto depende em particular da ligação utilizada.

Para download automático na PS5, a função correspondente deve estar ativada e a consola ligada ou desligada. No Xbox Series X Estas configurações são úteis antes da abertura do jogo, sem garantir a ausência de incidentes técnicos no dia do lançamento.

Outro ponto prático: a versão vendida em uma caixa contém um código de download, não um disco. A compra física, portanto, não isenta de recuperar arquivos. No PlayStation, a Rockstar afirma que os códigos dependem da área da conta, um ponto para verificar as compras importadas. No entanto, seu arquivo indica que os códigos Xbox não são bloqueados por região.

Vice City, Jason e Lucia no centro do jogo

A história apresentada por Rockstar segue Jason e Lucia. Depois de um golpe que corre mal, os dois personagens encontram-se apanhados numa conspiração criminosa que atravessa Leonida. Vice City é um ponto central. Este quadro insere-se no âmbito da apresentação oficial do jogo, não num relatório de partes feito pelo nosso editor.

Duas edições são anunciadas: Standard e Ultimate. O segundo adiciona conteúdo relacionado ao caminho dos caracteres. Os compradores da edição Standard podem comprar esta extensão separadamente. Essas diferenças comerciais não alteram as plataformas selecionadas para lançamento.

Uma expectativa comercial, ainda não um resultado

Em 9 de novembro, a Take-Two manteve sua previsão de 8 a 8 bilhões de dólares em « reserva líquida » para o ano terminado em 31 de março de 2027. Este indicador comercial não é confundido com o volume de negócios contabilístico. Acima de tudo, diz respeito a todo o grupo, não apenas ao GTA VI.

As contas para o trimestre terminado 30 de setembro mostram o ponto de partida: $1,60 bilhões de reserva líquida, para baixo 18% mais de um ano. As receitas atingiram 1,497 bilhões e a perda líquida 54 milhões. As despesas recorrentes dos jogadores representam 81% da reserva líquida trimestral.

A gerência afirma que as pré-encomendas atingem níveis sem precedentes, sem publicar nenhuma quantidade neste lançamento. Por conseguinte, esta avaliação não permite quantificar as cópias vendidas. As buscas na Internet, mesmo em grande número, não permitem isso. A primeira balança comercial verificável permanece para vir após a abertura do jogo.

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