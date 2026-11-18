Um vídeo transmitido para Libnanews mostra helicópteros em uma área apresentada como as alturas de Jbeil. Yasour relata três aeronaves americanas, sem confirmação militar citada. As imagens não permitem verificar a sua nacionalidade, missão ou localização. Aqui estão os elementos observáveis e suas limitações.

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Helicópteros foram filmados sobre uma área apresentada como as alturas de Jbeil, em um vídeo transmitido para Libnanews nesta quarta-feira, 18 de novembro de 2026. No mesmo dia, o site libanês Yasour relatou a passagem de três aeronaves que ele atribuiu ao exército americano, sobre Jbeil e Kesrouan. Esta nacionalidade não pôde ser confirmada de forma independente.

A sequência curta, com duração de cerca de treze segundos, mostra uma estrada inclinada revestida de edifícios, árvores e linhas de energia. Helicópteros duplos atravessam o campo da câmara. A definição e a distância não permitem ler um registo ou distinguir uma marcação nacional.

Vídeo transmitido para Libnanews em 18 de novembro de 2026 e apresentado como filmado nas alturas de Jbeil. A localização precisa e a data de filmagem não são autenticadas apenas por imagens.

Uma indicação a especificar

Na sua publicação de 18 de Novembro,Yasour depende de um vídeo em circulação onlineSem mencionar a confirmação militar ou especificar a missão da aeronave. Este relatório constitui uma missão de imprensa, não uma identificação oficial de helicópteros.

As imagens também não permitem estabelecer o ponto de partida, destino ou natureza do voo. Não há provas verificadas nesta fase para ligar esta sequência a uma determinada operação. O número de três aeronaves e seus membros americanos permanecem os relatados pela mídia libanesa.

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