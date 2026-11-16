Serviços privados: os preços mascaram o declínio de 2024

Os serviços privados no Líbano ilustram o contraste entre preço e atividade nas contas de 2024. A indústria que inclui serviços pessoais, educação privada e saúde privada mostra um aumento de 59,0% em seu valor agregado em livros diários. No entanto, sua atividade diminuiu 12,3% em volume. Um aumento de 81,4 por cento no deflator explica este contraste. Estes resultados derivam das contas revistas do Serviço Central de Estatística (CAS). Trata-se de um ramo agregado, não de todas as escolas, hospitais ou profissões. Por conseguinte, as taxas não podem ser atribuídas separadamente à saúde privada e ao ensino privado. O quadro não apresenta a desagregação necessária.

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Os serviços privados no Líbano ilustram o contraste entre preço e atividade nas contas de 2024. A indústria que inclui serviços pessoais, educação privada e saúde privada mostra um aumento de 59,0% em seu valor agregado em livros diários. No entanto, sua atividade diminuiu 12,3% em volume. Um aumento de 81,4 por cento no deflator explica este contraste.

Estes resultados derivam das contas revistas do Serviço Central de Estatística (CAS). Trata-se de um ramo agregado, não de todas as escolas, hospitais ou profissões. Por conseguinte, as taxas não podem ser atribuídas separadamente à saúde privada e ao ensino privado. O quadro não apresenta a desagregação necessária.

Serviços privados no Líbano: preços e volumes divergem

O valor acrescentado actual total passou de £260.893 mil milhões em 2023 para £414.887 mil milhões em 2024. O aumento é de £153.994 bilhões, ou 59,0%. Uma leitura limitada a estas quantias mostraria uma forte expansão.

O CAS também tem o valor de 2024 a 2023 preços: £ 228.718 bilhões. Este montante é inferior a 2023. O declínio real foi de 12,33%, arredondado para 12,3%. Mede a evolução da actividade após a correcção dos preços.

O deflator é obtido comparando os atuais 414 887 bilhões com os 228 718 bilhões estimados aos preços do ano anterior. O aumento foi de 81,4 por cento. Os três resultados são consistentes: um aumento muito forte dos preços pode aumentar o valor nominal, apesar da queda da produção.

Serviços pessoais privados, serviços de saúde e educação Resultado 2024 Valor acrescentado a preços correntes 414 887 mil milhões de LL Valor acrescentado a 2023 preços 228 718 mil milhões de LL Variação nominal superior a um ano +59,0% Variação do deflator +81,4% Variação do volume -12,3 %

Taxas detalhadas são recalculadas a partir de valores publicados. O CAS apresenta variações sectoriais arredondadas para +81 % para os preços e -12 % para o volume. Estes arredondamentos explicam as pequenas diferenças com uma multiplicação feita apenas a partir de taxas inteiras.

O deflator não é uma fatura padrão

Um deflator é um indicador de preço implícito. Isto resulta da comparação entre um valor atual e uma estimativa de volume. Não mede directamente a taxa de consulta, funcionamento ou ano lectivo numa dada instituição.

O índice de preços no consumidor responde a outra lógica. Segue-se uma cesta de despesas domésticas. O deflator de valor acrescentado abrange a produção da indústria, após dedução do consumo intermédio. Os campos e os procedimentos de cálculo diferem.

Portanto, um aumento de 81,4% não significa que todas as contas hospitalares ou escolares tenham aumentado nessa taxa. Também não é possível calcular o que uma família específica pagou. Tal exigiria tarifas pormenorizadas, a estrutura das suas despesas e as modalidades de tomada a cargo.

Um ramo composto, com serviços muito diferentes

A categoria CAS inclui serviços pessoais juntamente com a saúde e a educação privadas. Abrange várias secções da nomenclatura das actividades. A média pode assim combinar diferentes evoluções de acordo com os subconjuntos, sem que a tabela permita isolá-los.

A produção pública aparece em outra linha: administração, educação e saúde pública. Este ramo mostra um declínio de volume de cerca de 1% e um aumento no deflator de cerca de 115% em 2024. Também não é possível separar os resultados da administração, escola pública e hospital público.

Seria, portanto, enganoso comparar diretamente « saúde privada » e « saúde pública » com essas duas linhas. Eles combinam diferentes atividades. A comparação pode abranger os conjuntos estatísticos definidos, mas não um serviço isolado.

Diminuição do crescimento nacional

A contribuição do setor privado para a variação do PIB atingiu cerca de -1,4 pontos percentuais em 2024. É um dos conjuntos principais que puxam a atividade para baixo. Este valor não representa a parte dos estabelecimentos fechados nem a taxa de perda de emprego.

A perspectiva de longo prazo também nutre o diagnóstico. A preços de referência de 2019, o valor acrescentado atingiu 9.977 bilhões de libras em 2024, em comparação com 10.317 bilhões de libras em 2019. O nível de 2024 representa aproximadamente 96,7% do nível de 2019. Ele conseguiu um nível mais alto em 2022, em seguida, um primeiro declínio em 2023.

Esta série não indica se a composição dos serviços mudou. Ela não diz quantos pacientes desistiram dos cuidados ou quantos alunos mudaram de instituição. Uma actividade agregada próxima do seu nível anterior pode abranger diferenças significativas de acesso, qualidade e distribuição.

Medir o acesso requer mais comentários

A diminuição do volume justifica a busca de dados adicionais sobre atendimento e benefícios. Só ela não prova uma única causa. O relatório não desfaz os efeitos dos preços, das interrupções das empresas, dos movimentos populacionais ou das alterações da procura sobre esta indústria.

As contas cobrem 2024. Não descrevem as tarifas de novembro de 2026 nem a capacidade de recepção. Para passar desta medida nacional para a situação das famílias, os próximos dados úteis serão matrícula escolar, atividade hospitalar, sobras e sua distribuição entre os domicílios.

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