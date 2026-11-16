Revue du 16 novembre : Sud, energie et barreau

A imprensa libanesa em 16 de novembro examina a visita de Mike Waltz e as opções para o pós-FINUL. Os jornais opõem-se a propostas e garantias ainda aguardadas. Eles também detalham as discussões de energia de Nawaf Salam em Doha, sem um acordo assinado anunciado, e os resultados da Associação de Bar Beirute. As leituras políticas da votação distinguem-se das quatro eleições reais. Em Damasco, a cooperação entre os ministérios do interior é também um dos casos seguidos, cujo seguimento concreto permanece por esclarecer.

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Na primeira página: o Sul espera garantias

A revista de imprensa de 16 de novembro de 2026 coloca a visita de Mike Waltz no centro das expectativas libanesas. Os jornais descrevem uma sequência diplomática densa, sem anunciar uma solução fixa para o pós-FINUL. Eles também dedicam suas manchetes para as negociações de energia de Nawaf Salam no Qatar e os resultados da Associação de Advogados de Beirute.

Em sua edição de 16 de novembro, An-Nahar aproxima movimentos americanos, sauditas e turcos. O cotidiano, porém, não os apresenta como missão comum. Ele salientou que cada visita seguiu seu próprio programa. Bilal Erdogan completou uma turnê de três dias. Yazid ben Farhan chegou no sábado, enquanto Waltz entrou para o Líbano no domingo.

An-Nahar vê esta sucessão como uma renovada atenção a Beirute, mas também uma preocupação com o Sul. O jornal anuncia conversas com os principais oficiais libaneses e o comandante do exército. Distingue estas nomeações das suposições sobre uma força internacional futura. A perspectiva de um dispositivo inspirado no Sinai permanece, nessa narrativa, um ponto de discussão.

Diplomacia: Quem enquadraria a presença internacional?

Nidaa al-Watan, em sua edição de 16 de novembro, insiste nos esclarecimentos que Beirute solicitaria antes de responder às propostas americanas. O jornal refere-se a uma estrutura que combina civis e militares. Não publica acordo assinado. As questões dizem respeito à sua composição, poderes, métodos de intervenção e relações com o Estado e o exército.

O diário observa uma grande diferença com o precedente do Sinai: Egito e Israel concluíram um tratado de paz. O Líbano e Israel não chegaram a tal conclusão. Esta distinção limita o âmbito de uma comparação por vezes resumida com o formato do observador.

Nidaa al-Watan também relata as palavras de um porta-voz do Departamento de Estado. Liga as etapas do desarmamento do Hezbollah às correspondentes medidas israelitas. Esta é a posição americana relatada pelo jornal, não a observação de que uma retirada ou desarmamento já foi alcançado.

Al-Joumhouria, em sua edição de 16 de novembro incluída na compilação editorial, foca nas reservas libanesas. Uma figura sem nome diz que nenhum projeto suficientemente específico surgiu ainda sob o mandato da ONU. O diário descreve um compromisso com a Resolução 1701 e uma presença das Nações Unidas. Esses elementos permanecem atribuídos aos interlocutores do jornal.

A diferença entre essas leituras diz respeito, portanto, ao grau de progresso das opções, mais do que à existência do problema. Um projecto referido por uma fonte diplomática não é nem aceitação libanesa nem um mandato adoptado pelo Conselho de Segurança.

Economia: em Doha, negociação e não entrega

Em seu artigo publicado em 15 de novembro às 23:14 para a edição do dia seguinte, Ad-Diyar detalha as discussões elétricas. Nawaf Salam e Joe Saddi visitaram Doha no domingo. O seu encontro com o Primeiro-Ministro do Catar abrange vários componentes: projectos de produção de electricidade, fornecimento de gás e infra-estruturas.

Ad-Diyar menciona usinas elétricas, uma unidade flutuante de armazenamento e regaseificação, bem como o comércio através da Síria. O jornal refere-se à negociação de um fornecimento catarense de gás natural liquefeito ao longo de 20 anos. Este período diz respeito ao contrato previsto, não a uma empresa cuja assinatura seria adquirida.

Os relatórios diários dos progressos anunciados por Salam na preparação de um acordo entre governos. No entanto, opôs-se a este avanço político ao prazo para o equipamento. Uma fonte não identificada estima que os projetos não produziriam eletricidade por pelo menos 18 meses. Esta estimativa não é um calendário contratual confirmado. Nenhum preço, volume garantido ou data de comissionamento pode ser deduzido.

Política local: alianças testadas em bar

Os resultados de domingo oferecem outro ângulo para as manchetes de 16 de novembro. A seleção dos títulos publicados por Beirute 24 destaca o contraste entre Ad-Diyar, que destaca uma surpresa, e Al-Akhbar, que insiste no fracasso dos candidatos das Forças Libanesas e Kataeb. Este vocabulário faz parte da sua leitura política da cédula.

Os quatro funcionários eleitos citados no processo são Elie Klimos, Wassim Bou Tayeh, Maya Chehab e Wissam Eid. Esta renovação parcial do conselho deve ser distinguida de uma eleição como stickman. A votação não foi sobre a substituição de Imad Martinos.

O lembrete do processo eleitoral lança luz sobre o resultado. Antes da eleição, Libnanews tinha identificado quinze candidatos para quatro mandatos de três anos. As Forças Libanesas, Kataeb e Future Current apoiaram o mesmo grupo: Riad Chidiac, Elie Kazan, Maya Chehab e Elie Klimos. Dois membros deste grupo estão entre os eleitos, enquanto os dois candidatos diretamente apoiados pelas Forças Libanesas e pelos Kataeb não ganham.

Apresentar o resultado como a derrota indiferenciada de toda a lista faria, portanto, essa nuance desaparecer. Bou Tayeh, um membro cessante apoiado pela Corrente Patriótica Livre, encontra um lugar. A eleição diz respeito a uma instituição profissional e ao seu próprio equilíbrio; não é uma medida nacional de intenções de voto.

Relações regionais: a questão da segurança em Damasco

A seleção de imprensa preparada para Rádio Liban e publicada em 16 de novembro por Al Montasher também incluiu Ahmad Hajjar. Observa as suas discussões em Damasco com o seu homólogo sírio, Anas Khattab. O relatório destaca a cooperação em matéria de segurança, as fronteiras e os detidos sírios no Líbano.

Esta reunião é distinta das negociações sobre energia em Doha. A justaposição dos dois movimentos nos jornais não prova um acordo global entre essas capitais. As modalidades práticas de coordenação, como o acompanhamento administrativo ou judicial dos processos referidos, continuam a ser estabelecidas pelas autoridades em causa.

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