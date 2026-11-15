16 novembre 2026
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Fundamentos de 16 de novembro de 2026, meia-noite

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Fundamentos de 16 de novembro de 2026, meia-noite

Essencial de 16 de novembro à meia-noite: Líbano do Sul, apreendido anunciado em Charawna, apelo para Gaza, Bahrein e Iêmen. Os fatos da agenda diplomática de domingo e segunda-feira, na edição completa. As fotografias documentais são arquivos identificados na tela.

https://libnanews.com/essential-in-5-minutes-16-novembro-minuto/

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