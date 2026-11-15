Fundamentos em 5 minutos : 16 de novembro, meia-noite

No início de 16 de novembro, uma atualização sobre os últimos anúncios no sul do Líbano, a captura de cativos anunciou em Charawna e a situação regional. Quatro governos pediram a Israel para permitir que 150 mil tendas entrassem em Gaza. Confirma-se a morte do Comandante da Brigada Rafah. Bahrein denuncia ataques iranianos, enquanto o CICV confirma 600 lançamentos no Iêmen. Em Bruxelas, as discussões de segunda-feira incluirão a Ucrânia, a Síria e os territórios palestinianos.

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No sul do Líbano, Israel anuncia a destruição de um edifício subterrâneo em Majdal Zun. Em Sharawna, o exército libanês relatou uma apreensão significativa de prisioneiros. Quatro países pedem 150 mil tendas para entrar em Gaza depois das inundações. O Barém apela a uma resposta internacional aos ataques iranianos. No Iêmen, 600 detidos foram libertados com apoio do CICV.

Essencial em 5 minutos, segunda-feira 16 novembro 2026 à meia-noite, hora de Beirute. Este resumo remonta aos fatos e anúncios de domingo, 15 de novembro e as nomeações esperadas na segunda-feira. Não apresenta eventos de domingo como novas operações após a meia-noite.

Fundamentos em 5 minutos: novo anúncio em Majdal Zoun

O exército israelense afirma ter destruído uma estrutura subterrânea de cerca de 35 metros, incluindo duas salas, em Majdal Zoun. Seu diário operacional de 15 de novembro atribui a intervenção às forças da Brigada 300, sob o comando da Divisão 91, com a unidade especializada Yahalom.

O boletim aparece às 17:00 no jornal de domingo. Este calendário é o do anúncio, não um tempo estabelecido da operação. A natureza do trabalho e suas dimensões permanecem declarações militares, sem confirmação independente nos itens consultados. Não há nenhum relatório humano que acompanhe o texto.

Este anúncio acrescenta aos relatórios de domingo em Haddatha e Kfar Tebnit. Explosões e movimentos de tanques foram relatados em Haddatha, distrito de Bint Jbeil. Um ataque foi relatado em Kfar Tebnit, distrito de Nabatiyah. Os relatórios disponíveis não permitem uma avaliação consolidada das vítimas ou danos, nem acrescentam cada relatório como um ataque separado.

Charawna: cerca de um milhão de tabletes apreendidos

Na região de Baalbek, o Exército Libanês anuncia uma apreensão de aproximadamente 1 milhão de comprimidos cativos. Sua declaração de 15 de novembro também menciona 18 quilos de narcóticos, foguetes, armas, munições e vários veículos. Não especifica a natureza de outras drogas nem a quantidade de armas.

A intervenção visava um libanês nomeado pelas iniciais F.J., apresentado como objeto de muitos mandados de prisão. De acordo com o comando, uma unidade foi baleada e os militares responderam. O suspeito foi ferido e hospitalizado. Dois outros libaneses e dois sírios também foram presos.

O exército refere-se a tiros contra militares e civis, bem como ao tráfico de drogas entre as acusações. Estas acusações não constituem uma condenação judicial. O inventário anunciado não foi verificado de forma independente. O inquérito é realizado sob supervisão judicial, sem que seja comunicada a hora exata da operação.

Gaza: Quatro países pedem 150 mil tendas

Os Ministros dos Negócios Estrangeiros da Austrália, do Canadá, da Itália e do Reino Unido emitiram um recurso conjunto no domingo. Exortam Israel a pôr termo aos atrasos e a permitir o acesso humanitário imediato e sem entraves em Gaza.

Segundo a declaração, 150 mil tendas e outros suprimentos essenciais permanecem bloqueados na fronteira. Este número descreve o equipamento à espera de entrada, não várias pessoas deslocadas. Os quatro governos enfatizam a necessidade de abrigo após as inundações causadas pela primeira tempestade de inverno.

Apelam à abertura de pontos de passagem e à autorização de bens de dupla utilização necessários para o alívio e a reabilitação. Convidam igualmente todas as partes a respeitarem o cessar-fogo e o direito humanitário internacional. O comunicado é um pedido diplomático: não anuncia que as tendas foram admitidas no enclave.

A morte do comandante de Rafa confirmou

O Hamas e o exército israelita confirmaram no domingo a morte de Samir Abu Younis, comandante da Brigada Rafa. As brigadas al-Qassam definiram a greve israelense sábado à noite, 14 de novembro. Fontes médicas e locais colocam o ataque em al-Mawasi na área de Khan Yunes.

Abu Younis liderou a brigada por cerca de dois meses, segundo Israel, após a morte de Nael Abu Obeid em 15 de setembro. Sua função, portanto, não significa que a greve ocorreu em Rafa. A imagem completa deste ataque continua a ser determinada. É diferente daquele realizado na quinta-feira contra o Nasser Hospital, visando outro oficial do Hamas.

Bahrein denuncia ataques iranianos

O Ministério das Relações Exteriores do Bahrein afirma que as defesas aéreas interceptaram e destruíram os drones do ataque de 15 de novembro. Manama condena uma violação da sua soberania e apela ao Conselho de Segurança para que aplique a sua resolução 2817.

Este anúncio permanece separado da interceptação de dois drones relatados na sexta-feira, 13 de novembro. Os Guardas Revolucionários Iranianos reivindicam um ataque num radar americano. Os elementos examinados não permitem a confirmação independente dos danos a esta instalação.

O Barém invoca o seu direito de autodefesa e coordenação com os seus parceiros do Golfo. No entanto, o comunicado não descreve quaisquer novas operações de resposta que sejam realmente iniciadas.

Iémen: Uma libertação unilateral, não uma troca

O Comité Internacional da Cruz Vermelha confirma a libertação de 600 pessoas detidas em ligação com o conflito iemenita no domingo em Sana’a. A decisão foi tomada pelas autoridades de Sana por iniciativa do Comité Nacional dos Assuntos dos Prisioneiros.

Os delegados do CICV se reuniram com cada detento em particular antes de ser solto. As equipes médicas acompanharam sua saúde e, em seguida, organizaram assistência adicional quando necessário. A organização também acompanhou o seu regresso.

O CICV afirma que não escolheu as pessoas liberadas ou seu número. A operação não é abrangida pelo Acordo de Estocolmo. Por conseguinte, não pode ser apresentado como um intercâmbio negociado neste quadro, nem como um fim aos combates no Iémen.

Segunda-feira: Ucrânia e Médio Oriente em Bruxelas

Os ministros dos Negócios Estrangeiros europeus reúnem-se em Bruxelas na segunda-feira, 16 de Novembro, no âmbito de Kaja Kallas. Devem debater o apoio à Ucrânia à abordagem de Inverno e às actividades híbridas russas dirigidas à União Europeia. O Ministro ucraniano Andriy Sybiha deve participar no início desta troca.

O programa inclui também um ponto sobre o Médio Oriente, principalmente a transição política e a recuperação económica da Síria. Israel e a Palestina também devem ser mencionados. Esta é a ordem do dia anunciada, e não as decisões já adoptadas.

Na sede da OTAN, Mark Rutte receberá no mesmo dia o Presidente do Parlamento ucraniano, Rouslan Stefanchuk, e o Primeiro-Ministro Serhii Koretsky. O aviso oficial não prevê uma sequência aberta aos meios de comunicação social e não anuncia qualquer acordo a assinar.

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