Ousmane Sonko pede ao presidente Bassirou Diomaye Faye para dissolver a Assembleia Nacional a partir de 2 de dezembro. Esta posição surge após uma resolução dos deputados solicitando a retirada do decreto de execução do orçamento rectificativo de 2026. A Constituição governa a dissolução e o calendário eleitoral que se seguiria.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O Presidente da Assembleia Nacional Senegalesa, Ousmane Sonko, convidou o Chefe de Estado, Bassirou Diomaye Faye, a dissolver a Câmara a partir de 2 de Dezembro. Em um discurso aos ativistas de Pastef na quinta-feira à noite, 26 de novembro, o ex-primeiro-ministro disse que se ele tivesse o poder para fazê-lo, ele assinaria um decreto no início daquele dia. O apelo veio no dia seguinte a uma votação dos deputados pedindo à Faye que retirasse o decreto que pôs em vigor o orçamento rectificativo de 2026 após ter sido rejeitado pelo Parlamento.

Por que Sonko cita 2 de dezembro

A data corresponde ao segundo aniversário da instalação do escritório da décima quinta legislatura. Os senegaleses elegeram os deputados em 17 de novembro de 2024, mas foi em 2 de dezembro que a Assembleia elegeu seu presidente e os membros da sua Mesa. O Conselho Constitucional tinha, para o legislativo anterior, escolhido a data de instalação da mesa final, não a data da eleição, como o ponto de partida para o legislativo.

O artigo 87.o da Constituição proíbe a dissolução durante os dois primeiros anos de uma legislatura. Após este período, o Presidente da República pode dissolver-se por decreto após obter o parecer do Primeiro-Ministro e do Presidente da Assembleia. Sonko poderia ser consultado como tal, mas Faye seria responsável pela decisão. A data dada pela Sonko não é, portanto, um prazo imposto ao Chefe de Estado nem uma convocação de eleitores.

Se fosse feita uma encomenda, seria também fixada a data para a legislação. A votação deve ter lugar entre 60 e 90 dias após a emissão do decreto. Entretanto, a Assembleia dissolvida já não podia reunir-se; o mandato dos deputados terminaria a proclamação dos resultados da nova eleição.

O decreto orçamental que se opõe ao palácio aos deputados

A Lei de Emenda às Finanças foi introduzida em 18 de setembro de 2026. Em 3 de Novembro, os deputados adoptaram uma pergunta preliminar, um procedimento que pôs termo à discussão do texto. Em 19 de novembro, a Faye emitiu o Decreto n.o 2026-2416 para pôr o projeto em vigor. Em 25 de Novembro, no Conselho de Ministros, solicitou ao Governo que tomasse sem demora as medidas necessárias para executar os programas incluídos no orçamento rectificativo. Em especial, salientou o financiamento da campanha de comercialização agrícola e do programa de emprego dos jovens.

No mesmo dia, a Assembleia Nacional aprovou uma resolução pedindo a retirada do decreto. Para a maioria parlamentar, a disposição do artigo 68o que autoriza a entrada em vigor por decreto de um projeto de lei de finanças quando não foi finalmente votado no prazo de sessenta dias não permite ignorar uma rejeição explícita. A resolução aprovada exprime a posição do Parlamento; não constitui uma anulação judicial do decreto. Em especial, o texto prevê que as receitas, as despesas e os empréstimos obtidos exclusivamente com base nesse acto sejam examinados aquando da auditoria das contas do exercício de 2026.

Um retorno para as urnas que traria a maioria de Pastef em jogo

Pastef venceu 130 dos 165 assentos nas eleições legislativas de novembro de 2024. Esta maioria permaneceu no centro do equilíbrio de poder após a partida de Sonko do governo em maio de 2026 e sua eleição para a presidência da Assembleia. Uma dissolução obrigaria o partido a defender os seus lugares numa eleição antecipada, quando agora tem os votos necessários para rejeitar um texto orçamental. Soenko pediu aos seus ativistas que se preparassem para as eleições em 2027. Na manhã de sábado, 28 de Novembro, a Presidência não anunciou nenhum decreto de dissolução ou calendário para uma acção legislativa antecipada.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews