Beirute prepara sua maratona e fecha vários eixos. Dois guardas numa clínica MSF foram mortos em Gaza. Madrid e Copenhaga financiam a assistência na Cisjordânia. Kyiv propõe proteger as exportações agrícolas para o Mar Negro. Em França, a S&P mantém a nota soberana, mas reduz a perspectiva para negativa.

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Beirute prepara sua maratona e fecha vários eixos. Dois guardas numa clínica MSF foram mortos em Gaza. Madrid e Copenhaga financiam a assistência na Cisjordânia. Kyiv propõe proteger as exportações agrícolas para o Mar Negro. Em França, a S&P mantém a nota soberana, mas reduz a perspectiva para negativa.

Sábado 28 de novembro de 2026, 08:00 Beirute edição horário.

Líbano: Maratona fecha domingo às 4:30 da manhã

Em Beirute, as Forças de Segurança Interna vão proibir o estacionamento na rota da maratona neste sábado das 21h. A área da Praça dos Mártires em frente ao edifício An-Nahar fecha às 22h00. Os carros não poderão mais pegar a rota das 4:30 da manhã no domingo. A polícia está planejando desvios em Corniche, Saifi, Mar Mikhaël, Badaro e perto do Museu Nacional.

O primeiro começo foi anunciado às 5:45 da manhã. A Associação Maratona de Beirute pede para liberar a rota às 09:00 no sábado: isso não está de acordo com a proibição da polícia de estacionar. As ruas reabrirão em seções após a passagem dos últimos pilotos; os ISPs não dão tempo de reabertura geral.

Gaza: Dois guardas do MSF mortos, versões conflitantes da clínica

Dois agentes de segurança de uma clínica de Médicos Sem Fronteiras foram mortos na sexta-feira à noite em Gaza City. A organização diz que um edifício no seu recinto, cujas coordenadas tinham sido comunicadas ao exército israelita, foi atingido. O exército admite que liderou a greve. Alega ter visado os dois homens, a quem acusa de pertencer ao Hamas, e nega quaisquer danos a uma infra-estrutura médica. Nem esta alegada adesão nem a extensão dos danos puderam ser estabelecidas de forma independente.

No sul da Faixa de Gaza, mais três pessoas foram mortas perto da Mesquita de Muawiya na área al-Mawasi a oeste de Rafah, de acordo com a ajuda e Nasser Hospital. Este é um incidente separado da greve na cidade de Gaza.

Cisjordânia: 27,4 milhões de euros para pagar contas hospitalares

A Espanha concedeu 23 milhões de euros e a Dinamarca 4,4 milhões de euros para ajudar a Autoridade Palestiniana a resolver os cuidados especializados prestados pelo seu Ministério da Saúde por hospitais privados na Cisjordânia. Os fundos passam pelo mecanismo PEGASE europeu, que este ano se expandiu para cobrir os atrasos devidos a estas instituições. O comunicado europeu não enumera os hospitais beneficiários nem a parte da sua dívida coberta. Ele não relata nenhuma nova autorização para evacuar pacientes de Gaza.

Iêmen: Duas versões após a explosão de Al-Turba · Global Voices

Pelo menos 11 pessoas morreram em Al-Turba, província de Taez. As autoridades houthi acusam a Arábia Saudita de atacar um prédio com habitantes, incluindo crianças. Autoridades provinciais ligadas ao reconhecido governo iemenita dizem que não houve operação aérea na área na sexta-feira e acusam os Houthis. Relatam 11 civis mortos a título provisório e exigem experiência independente. A causa da explosão e o seu autor não estão estabelecidos.

Ucrânia: proposta do Mar Negro, nenhum acordo anunciado

Kyiv enviou aos seus parceiros uma proposta de protecção das exportações agrícolas através do Mar Negro. O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros Andri Sybiha diz que está esperando a resposta de Moscou e diz que a Rússia quer incluir fluxos de petróleo. O texto não foi tornado público. No terreno, a administração da área de Poltava relatou quatro ferimentos, incluindo três menores, após um ataque russo a Krementchouk na sexta-feira. Duas instituições de ensino foram prejudicadas, segundo sua avaliação atualizada.

França: S&P mantém A+, mas reduz a perspectiva

A S&P Global Ratings manteve na sexta-feira a classificação de longo prazo da França em A+, e a curto prazo em A-1. A Agência reduziu a perspectiva de estabilidade para negativa, citando os riscos para a redução do défice. A nota em si não foi baixada. A decisão foi tomada após sexta-feira; Os dados de mercado desta sessão não medem a resposta do investidor ao anúncio.

Peru: Chuvas inundam Piura, avisando sobre o rio Tumbes

No norte do Peru, chuvas fortes danificaram casas, escolas e estradas. O Provedor de Justiça denunciou o atraso na colocação de bombas em serviço em Piura. Mais ao norte, as autoridades informaram na sexta – feira que o fluxo do rio Tumbes tinha ultrapassado o limiar vermelho na estação El Tiger. O Serviço Meteorológico peruano anuncia nova precipitação até domingo, 29 de novembro.

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