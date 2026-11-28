A Agência Espanhola de Segurança Alimentar e Nutrição (AESAN) pede para não consumir certos lotes de frutas secas e sementes de girassol que podem conter fragmentos de vidro. O alerta, publicado em 25 de Novembro, diz respeito a referências específicas comercializadas em grande parte da Espanha.
As autoridades sanitárias catalães transmitiram um relatório dos controlos internos da empresa. A AESA enviou a indicação às Comunidades Autónomas para verificar a retirada dos lotes. O parecer não diz que todos os produtos dos referidos sinais estejam em causa e não confirma a sua distribuição em França ou no Líbano.
Que lotes verificam na embalagem?
Os nomes são mantidos ao identificarem as referências em Espanha. A data indicada ao lado de cada lote é a sua data mínima de durabilidade.
|Marca
|Produto
|Lote e data
|Auchan
|Mix Sprint & Go, 40 g
|1127091 (12/12/2026); 1128091 (15/03/2027)
|El Corte Portugués
|Mix para ensalada con baias de goji, 250 g
|1127474 (22/01/2027)
|El Corte Portugués
|Pipa de girasol pelas fricas, 125 g
|1127555 (03/02/27) ; 1128181 (17/03/2027) ; 1128258 (28/03/2027)
|El Corte Portugués
|Cóctel fiesta, 400 g
|1128079 (16/03/2027)
|El Corte Portugués
|Pipas de girasol peladas, 250 g
|1128238 (28/03/2027)
|Lidl
|Pipa de girasol frica, 200 g
|1127796 (10/03/2027) ; 1128182 (17/03/2027) ; 1127704 (20/02/27)
|Borges
|Natura Mix Antiox, 35 g
|1127306 (14/04/2027); 1127948 (10/06/2027); 1127774 (19/05/2027)
|Borges
|Selecione Frutos seco (Mix Ensaladas), 1 kg
|1127445 (23/07/2027)
|Alipense
|Frutos secos (Pipa pelada cruda), 200 g
|1127465 (16/01/2027)
|Alipense
|Cóctel Bolero, 225 g
|1127790 (28/01/2027)
|Alipense
|Pipas pelas frias, 200 g
|1127868 (09/02/27)
|Alipense
|Mistura de picotero, 250 g
|1128041 (09/02/27)
|Carrefour
|Pipas de girasol pelada natural, 200 g
|2100700 (18/02/27) ; 2100768 (01/03/2027) ; 2100901 (05/04/2027)
|Carrefour
|Mix & Cook, 140 g
|1127427 (17/07/2027); 1127901 (03/09/2027)
|Medina
|Mixtus Party, 200 g
|1127780 (21/02/27)
Não consumir lotes notificados
A agência recomenda não comer o produto se o seu lote aparecer no aviso. Para reconhecer a embalagem, a AESA publica as fotografias de referências no seu parecer ES2026/712. A eventual presença de vidro diz respeito aos lotes enumerados, nem todos os frutos secos ou sementes de girassol vendidos em Espanha.
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