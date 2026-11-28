A agência espanhola de segurança alimentar aconselha contra o consumo dos lotes relatados em Auchan, El Corte Inglés, Lidl, Borges, Alipende, Carrefour e Medina.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A Agência Espanhola de Segurança Alimentar e Nutrição (AESAN) pede para não consumir certos lotes de frutas secas e sementes de girassol que podem conter fragmentos de vidro. O alerta, publicado em 25 de Novembro, diz respeito a referências específicas comercializadas em grande parte da Espanha.

As autoridades sanitárias catalães transmitiram um relatório dos controlos internos da empresa. A AESA enviou a indicação às Comunidades Autónomas para verificar a retirada dos lotes. O parecer não diz que todos os produtos dos referidos sinais estejam em causa e não confirma a sua distribuição em França ou no Líbano.

Que lotes verificam na embalagem?

Os nomes são mantidos ao identificarem as referências em Espanha. A data indicada ao lado de cada lote é a sua data mínima de durabilidade.

Marca Produto Lote e data Auchan Mix Sprint & Go, 40 g 1127091 (12/12/2026); 1128091 (15/03/2027) El Corte Portugués Mix para ensalada con baias de goji, 250 g 1127474 (22/01/2027) El Corte Portugués Pipa de girasol pelas fricas, 125 g 1127555 (03/02/27) ; 1128181 (17/03/2027) ; 1128258 (28/03/2027) El Corte Portugués Cóctel fiesta, 400 g 1128079 (16/03/2027) El Corte Portugués Pipas de girasol peladas, 250 g 1128238 (28/03/2027) Lidl Pipa de girasol frica, 200 g 1127796 (10/03/2027) ; 1128182 (17/03/2027) ; 1127704 (20/02/27) Borges Natura Mix Antiox, 35 g 1127306 (14/04/2027); 1127948 (10/06/2027); 1127774 (19/05/2027) Borges Selecione Frutos seco (Mix Ensaladas), 1 kg 1127445 (23/07/2027) Alipense Frutos secos (Pipa pelada cruda), 200 g 1127465 (16/01/2027) Alipense Cóctel Bolero, 225 g 1127790 (28/01/2027) Alipense Pipas pelas frias, 200 g 1127868 (09/02/27) Alipense Mistura de picotero, 250 g 1128041 (09/02/27) Carrefour Pipas de girasol pelada natural, 200 g 2100700 (18/02/27) ; 2100768 (01/03/2027) ; 2100901 (05/04/2027) Carrefour Mix & Cook, 140 g 1127427 (17/07/2027); 1127901 (03/09/2027) Medina Mixtus Party, 200 g 1127780 (21/02/27)

Não consumir lotes notificados

A agência recomenda não comer o produto se o seu lote aparecer no aviso. Para reconhecer a embalagem, a AESA publica as fotografias de referências no seu parecer ES2026/712. A eventual presença de vidro diz respeito aos lotes enumerados, nem todos os frutos secos ou sementes de girassol vendidos em Espanha.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews