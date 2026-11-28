O CAF estendeu a arbitragem de vídeo para todas as ligas de campeões e grupos da Copa da Confederação nesta temporada.

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A assistência em vídeo na arbitragem (VAR) deve ser usada em todos os grupos da Liga Africana dos Campeões e da Copa da Confederação 2026–27. A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou sexta-feira, 27 de novembro, o dia em que as galinhas da Copa da Confederação começaram. Até agora, ambas as competições reservaram vídeo para rodadas de eliminação direta.

O vídeo antes das quartas de final

Os dois torneios têm cada um quatro grupos de quatro clubes. Cada equipe joga seis jogos e os dois primeiros de cada grupo passam nas quartas de final. A prorrogação abrange, por conseguinte, 48 reuniões de frangos por concurso. O sexto dia está marcado de 22 a 24 de janeiro de 2027.

Na Liga dos Campeões, o primeiro dia começa neste sábado, 28 de novembro. Entre os cartazes anunciados às 16h GMT (6h em Beirute), Zamalek recebe o Clube Africano no Cairo e Tunis Hope recebe os angolanos de Wiliete, que eliminaram o titular do título, Mamelodi Sundowns, durante as eliminatórias. Às 19:00 GMT, o Renascimento de Berkane recebe Camarões de Colombe Sportive.

A decisão continua a ser a do árbitro

A equipe de vídeo pode chamar a atenção do árbitro para um erro manifesto ou incidente grave sob o protocolo, como um objetivo ou decisão de penalidade, ou um erro na identidade de um jogador sancionado. Ela atende; A decisão final é dele. O CAF relata que treinou funcionários de vídeo em suas seis áreas através de sua academia de arbitragem e forneceu os equipamentos necessários. O seu anúncio não detalha o dispositivo técnico escolhido para cada etapa.

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