Em 28 de novembro de 1958, Washington autorizou dez milhões de dólares em ajuda ao Líbano, um mês após a partida de suas últimas tropas. Os arquivos diplomáticos traçam a negociação com Fouad Chehab e Rachid Karamé, desde o cálculo do défice do Estado libanês até a entrega do cheque em dezembro.

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Em 28 de novembro de 1958, Washington deu a sua embaixada em Beirute a luz verde para oferecer dez milhões de dólares ao Líbano. A decisão está contida no telegrama no 1990, que está resumido nos arquivos diplomáticos dos Estados Unidos. Este é um presente excepcional para o governo libanês, não um empréstimo. O cheque só será apresentado ao Primeiro-Ministro Rachid Karamé em 5 de Dezembro.

Após a retirada das tropas, o dinheiro a ser restaurado

Em 15 de julho, os primeiros militares americanos desembarcaram em Beirute a pedido da presidente Camille Chamoun, enquanto confrontos entre os apoiadores do poder e da oposição. O Parlamento elegeu o comandante do exército, Fouad Chehab, em 31 de Julho. Ele assumiu o cargo em 23 de setembro. A retirada dos EUA terminou em 25 de outubro, antes de o governo libanês e a embaixada acordarem na forma de ajuda orçamental.

As discussões prosseguem em Novembro em duas frentes. Os peritos debatem o orçamento do ano seguinte; A Embaixada também pede ao Ministério das Finanças libanês para estimar suas necessidades de dinheiro de novembro a fevereiro. O primeiro cálculo não conduz a um acordo imediato. Num telegrama de 25 de Novembro, o Embaixador Robert McClintock cita uma estimativa libanesa do défice do exercício de 1958, perto de 37 milhões de libras. Os dez milhões de dólares que recomenda não se destinam a preencher este défice. Em sua opinião, eles devem ajudar o governo na aproximação do próximo ano fiscal sem renovar a operação.

Por que o presente não era um empréstimo

Em 2 de Dezembro, McClintock informou que Chehab recebeu a oferta e que não esperava que fosse repetida uma ajuda excepcional desta natureza. Karamé e seu ministro Raymond Eddé são mais cautelosos com as necessidades dos próximos anos, ao mesmo tempo que aceitam o princípio do financiamento dos recursos libaneses. Ambos os lados discutem 12 milhões de dólares separadamente em financiamento do Fundo de Empréstimo ao Desenvolvimento. Este montante não é um segundo presente para o Tesouro.

De acordo com o relatório dos EUA, Karamé explicou que tinha de tranquilizar os deputados: os poderes excepcionais debatidos no Parlamento não deveriam permitir que o gabinete contratasse dívidas em nome do país. No entanto, o Primeiro-Ministro não fecha a porta aos empréstimos para o sector privado. Referiu-se a um grupo de ministérios libaneses e à missão americana de ajudar na análise das candidaturas. A distinção é importante: o cheque previsto para Dezembro não cria uma dívida pública, enquanto os projectos privados teriam de apresentar ficheiros de crédito.

Cheque emitido em 5 de dezembro

McClintock também exibiu um cálculo diplomático: em sua opinião, a ajuda aceita por Karamé, que observadores árabes associados ao presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, poderia alcançar além do Líbano. O telegrama descreve o argumento do embaixador para convencer Washington; Não estabelece que Beirute tenha assumido um novo compromisso de política externa em troca.

Em 5 de dezembro, uma semana após a autorização, McClintock entregou o cheque de 10 milhões de dólares a Karamé. Cinco dias depois, pelo contrário, o Primeiro-Ministro declarou que o seu governo considerava a doutrina Eisenhower ultrapassada e que já não se considerava ligada a ela. Ambas as datas lançam luz sobre o que foi abrangido pelo acordo de 28 de Novembro: uma ajuda orçamental única após a retirada, distinta da doutrina que serviu de enquadramento para a intervenção americana.

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