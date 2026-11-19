Na quinta-feira, 19 de Novembro, a Presidência senegalesa anunciou a entrada em vigor do projecto de lei relativo à alteração do financiamento para 2026 pelo Decreto n.o 2026-2416. A Assembleia Nacional rejeitou este texto em 3 de Novembro. O anúncio abre uma nova etapa orçamental, sem que seja identificada uma decisão judicial que valide este caso.
O comunicado, assinado em Dakar por Oumar Samba Ba, Ministro e Secretário-Geral da Presidência, apresenta esta decisão como forma de assegurar a continuidade do Estado. Invoca o papel do Chefe de Estado como garante do funcionamento regular das autoridades públicas.
Um decreto anunciado após rejeição parlamentar
A abordagem do executivo não corresponde a mais uma votação favorável dos deputados. A rejeição do projecto 40/2026 continua registada nas publicações da Assembleia de 3 de Novembro. A Presidência anuncia agora a utilização de outro procedimento para pôr o texto em vigor.
O documento presidencial publicado esta quinta-feira é um comunicado, não o decreto completo com os seus possíveis anexos. Não especifica as disposições orçamentais reais. Por conseguinte, não permite a apresentação de montantes de receitas, despesas ou défice como os do texto final.
Artigo 68.o
O artigo 68 da Constituição, publicado no site do Conselho Constitucional, concede à Assembleia um máximo de 60 dias para votar sobre projetos de leis financeiras. Prevê a sua entrada em vigor por decreto quando a votação final não tiver lugar dentro desse prazo, tendo em conta as alterações parlamentares aceites pelo Presidente.
A existência deste mecanismo não é suficiente para estabelecer que todas as suas condições estão preenchidas neste caso. O âmbito da publicidade deve, portanto, permanecer distinto da validação judicial. O comunicado de 19 de Novembro não publica qualquer decisão judicial sobre o decreto nem pormenores das suas disposições de execução.
Fotografia ilustrativa: Meio senegalês pintado, 26 de dezembro de 2006. Flix Trigger / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Vestir Libnanews com a mesma licença.
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