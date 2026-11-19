A Presidência senegalesa anuncia a entrada em vigor do orçamento rectificativo 2026 por decreto, após a sua rejeição parlamentar. O comunicado de 19 de novembro não fornece o texto completo. O mecanismo constitucional invocado deve distinguir-se da validação judicial, que não está estabelecida nos documentos consultados nesta fase.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Na quinta-feira, 19 de Novembro, a Presidência senegalesa anunciou a entrada em vigor do projecto de lei relativo à alteração do financiamento para 2026 pelo Decreto n.o 2026-2416. A Assembleia Nacional rejeitou este texto em 3 de Novembro. O anúncio abre uma nova etapa orçamental, sem que seja identificada uma decisão judicial que valide este caso.

O comunicado, assinado em Dakar por Oumar Samba Ba, Ministro e Secretário-Geral da Presidência, apresenta esta decisão como forma de assegurar a continuidade do Estado. Invoca o papel do Chefe de Estado como garante do funcionamento regular das autoridades públicas.

Um decreto anunciado após rejeição parlamentar

A abordagem do executivo não corresponde a mais uma votação favorável dos deputados. A rejeição do projecto 40/2026 continua registada nas publicações da Assembleia de 3 de Novembro. A Presidência anuncia agora a utilização de outro procedimento para pôr o texto em vigor.

O documento presidencial publicado esta quinta-feira é um comunicado, não o decreto completo com os seus possíveis anexos. Não especifica as disposições orçamentais reais. Por conseguinte, não permite a apresentação de montantes de receitas, despesas ou défice como os do texto final.

Artigo 68.o

O artigo 68 da Constituição, publicado no site do Conselho Constitucional, concede à Assembleia um máximo de 60 dias para votar sobre projetos de leis financeiras. Prevê a sua entrada em vigor por decreto quando a votação final não tiver lugar dentro desse prazo, tendo em conta as alterações parlamentares aceites pelo Presidente.

A existência deste mecanismo não é suficiente para estabelecer que todas as suas condições estão preenchidas neste caso. O âmbito da publicidade deve, portanto, permanecer distinto da validação judicial. O comunicado de 19 de Novembro não publica qualquer decisão judicial sobre o decreto nem pormenores das suas disposições de execução.

Fotografia ilustrativa: Meio senegalês pintado, 26 de dezembro de 2006. Flix Trigger / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Vestir Libnanews com a mesma licença.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews