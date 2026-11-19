O Grupo MBC publica uma perda consolidada de 483 milhões de riais nos primeiros nove meses de 2026. Shahid, no entanto, postou um lucro e um aumento em suas receitas. As contas anunciadas em 9 de Novembro distinguem vários fenómenos: diminuição da publicidade, diminuição dos contratos técnicos, aumento das assinaturas e perda da avaliação financeira. Os ganhos ajustados permaneceram positivos ao longo de nove meses, mas negativos no terceiro trimestre. A rendibilidade anual de Shahid continua a ser um objectivo a ser confirmado.

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O Grupo MBC registrou uma perda líquida consolidada de 483 milhões de riiais sauditas nos primeiros nove meses de 2026. Ao mesmo tempo, Shahid tornou-se um beneficiário. Estes resultados, apresentados num comunicado de 9 de Novembro para o período que termina em 30 de Setembro, lançam luz sobre dois desenvolvimentos diferentes: uma actividade publicitária pressurizada e um serviço de vídeo online cujas assinaturas estão a aumentar.

O volume de negócios do Grupo foi de 2.964,4 milhões de riais, contra 3.841,8 milhões por ano. A diminuição é de 22,8%. Só o Shahid fez 1.178,5 milhões de riais de receita, aumentando 15,9 por cento. O seu crescimento não é, portanto, suficiente para compensar o declínio de outras profissões.

A perda consolidada de US $ 483 milhões inclui interesses minoritários. A participação atribuída aos accionistas da sociedade-mãe atingiu 509,8 milhões de riais. Estes dois números descrevem limites diferentes do mesmo resultado, não duas estimativas concorrentes.

MBC e Shahid: Duas trajetórias nas mesmas contas

O contraste merece mais do que uma oposição entre a televisão em crise e a vitória digital. As contas contêm diferentes atividades: publicidade, serviços técnicos, produção, assinaturas e investimentos financeiros. Uma diminuição da sua avaliação pode ter um impacto significativo no resultado líquido sem corresponder a uma diminuição equivalente das receitas do programa.

As figuras principais permitem separar estas dimensões. Todas as quantidades na tabela são expressas em milhões de riyals sauditas. Os períodos comparados abrangem de janeiro a setembro, não os anos anuais completos.

Indicador Nove meses 2025 Nove meses 2026 Volume de negócios do grupo MBC 3.841,8 2 964.4 Receitas líquidas consolidadas +427,8 – 483.0 Resultado líquido padrão apresentado pelo MBC +345,8 +95.7 Volume de negócios de Shahid 1 017.1 1 178,5 Resultado líquido do Shahid – 23,3 +57.3 Receitas de assinatura de Shahid 813,6 977,8 Receitas de publicidade da Shahid 174,9 152.3

Com base nesses dados, a contribuição de Shahid para o volume de negócios consolidado aumentou de cerca de 26,5% para 39,8%. Esse aumento do peso relativo deve-se tanto ao crescimento quanto à contração do grupo. Não deve ser confundido com uma quota de mercado de streaming no mundo árabe.

Investimento financeiro agrava perdas

A MBC representa 575,5 milhões de riais de perda de justo valor sobre o seu investimento na Arabian Contrating Services Company, ou ACSC. O justo valor é uma reavaliação contabilística dos activos. Sua evolução afeta o resultado, mas não representa necessariamente uma despesa em dinheiro do mesmo valor durante o período.

O grupo também apresenta um resultado « padronizado ». Retira os movimentos de avaliação identificados em ACSC, Anghami, Wego e Tapmad, representando 578,7 milhões de riais de perdas líquidas. Esta correcção transforma a perda publicada de 483 milhões num lucro ajustado de 95,7 milhões.

Este indicador não substitui o resultado contabilístico. Permite isolar o efeito dos investimentos em causa, de acordo com o âmbito de aplicação definido pela MBC. Além disso, continua a diminuir 72,3% dos primeiros nove meses de 2025. Mesmo removendo essas variações de valor, portanto, a rentabilidade não retorna ao seu nível anterior.

O terceiro trimestre confirma esta fragilidade. De julho a setembro, o grupo postou uma perda consolidada de 449 milhões de riais. O resultado padronizado permanece negativo em US$ 82,7 milhões. Por conseguinte, o ajustamento contabilístico não é suficiente para explicar todas as dificuldades do período.

Assinaturas apoiam Shahid, não publicidade

Shahid deriva principalmente do seu crescimento a partir de assinaturas. Suas receitas atingiram 977,8 milhões de riais, um aumento de 20,2 por cento. Eles representam cerca de 83% das receitas da plataforma. O modelo financiado pela publicidade segue outra direção: as receitas diminuem 12,9% para $152,3 milhões.

Por conseguinte, a publicidade digital não escapa ao abrandamento. A distinção útil é também entre receitas pagas pelos assinantes e receitas pagas pelos anunciantes. O crescimento de Shahid não significa que todos os seus métodos de financiamento estejam a progredir.

As assinaturas vendidas diretamente aos indivíduos representam 835 milhões de riais, aumentando 14,6%. Os comercializados nas relações comerciais atingiram 142,8 milhões, um aumento de 67,7 por cento. Estas duas categorias formam, em conjunto, as receitas das assinaturas publicadas.

A margem bruta de Shahid aumentou de 20,2 % para 25,6 %. O seu lucro líquido atinge 57,3 milhões de riais, após uma perda de 23,3 milhões durante o período comparável. Em comparação com o volume de negócios, esse lucro representa cerca de 4,9%. Este é um resultado positivo, mas não uma margem equivalente à taxa de crescimento das vendas.

A televisão e os serviços técnicos estão a diminuir

A distribuição e outros segmentos de negócios registraram 1.372,3 milhões de riais de receita, abaixo de 35,8%. As receitas da televisão diminuíram 23,1% para 831 milhões. Os serviços de radiodifusão e os serviços técnicos diminuíram mais acentuadamente: 402,7 milhões, contra 858,1 milhões por ano.

Estas variações são distintas. A diminuição da publicidade afeta a monetização das audiências. A diminuição dos serviços técnicos também depende da carteira de contratos. Portanto, o declínio total desse segmento não pode ser lido como uma medida do público do canal sozinho.

Media & Entertainment tem ainda outro perfil. Seu faturamento de nove meses diminuiu 39,8% para 413,6 milhões de riais, enquanto seu lucro bruto aumentou 33,3%. A comparação das vendas só perderia assim parte da alteração da rendibilidade dos projectos registados.

Para Shahid, a gestão mantém o objetivo de um exercício beneficiário de 2026. Esta é uma previsão: os resultados disponíveis param em 30 de Setembro. As contas anuais verificarão se os ganhos acumulados ao longo de nove meses são resistentes às receitas, às despesas de conteúdo e às despesas do último trimestre.

Ilustração: panorama urbano de Riade, fotografia de Tayssir Kadamany publicada em junho de 2026 em Pexels. A data do tiroteio não está estabelecida. Esta vista não representa as instalações do MBC ou do Shahid.

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