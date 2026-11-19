Em Berlim, Alemanha, França, Reino Unido e Ucrânia oferecem uma trégua energética de inverno e um cessar-fogo para as exportações de alimentos para o Mar Negro. Sua contabilidade detalhada de garantias após o combate parou, sem um acordo russo anunciado. Distingue estas propostas dos compromissos financeiros anteriores e da Cimeira de Shenzhen.

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Alemanha, França, Reino Unido e Ucrânia apelam à Rússia para que aceite uma trégua energética durante o inverno. A sua declaração conjunta, publicada na quinta-feira, 19 de Novembro, após a reunião de Berlim, também apelou a um cessar-fogo que permita a exportação de alimentos para o Mar Negro. Especifica as garantias previstas para Kiev após o fim dos combates, sem anunciar a aceitação russa ou o acordo de paz.

Uma trégua energética proposta à Rússia

O documento alemão apresenta a trégua energética como um primeiro passo para a cessação das hostilidades. A sua duração proposta abrange o Inverno. Todavia, não estabelece uma data de início, uma lista pormenorizada das instalações em causa ou um procedimento específico de controlo da suspensão. É um apelo a Moscovo, não um anúncio de uma interrupção efectiva das greves.

Os quatro líderes associam esta proposta a um segundo objetivo: permitir a exportação de alimentos da região do Mar Negro. Invocam a segurança da passagem de navios e a liberdade de navegação necessária para o abastecimento global. Mais uma vez, o texto exige um acordo. Não anuncia a reabertura de um corredor, calendário de partida ou um acordo marítimo já aceite pelas partes.

A declaração condena os ataques russos a civis ucranianos e a infra-estruturas civis. Prevê igualmente esforços adicionais, com países terceiros, para reforçar a defesa antimísseis da Ucrânia antes do Inverno. Esta ajuda e a proposta de trégua são dois aspectos distintos: o reforço do apoio não é apresentado como suspenso de uma resposta favorável da Rússia.

Quatro líderes carregam o texto de Berlim

O título do documento designa os líderes da Alemanha, França, Reino Unido e Ucrânia. Sua introdução afirma que os membros da Coalizão de Voluntários, Ucrânia e Estados Unidos se encontraram em Berlim. A participação dos EUA não deve, portanto, ser confundida com a identidade dos quatro autores da declaração.

O texto apresenta então um amplo consenso entre os membros da Coligação e a Ucrânia. Apoia um diálogo directo entre Kiev e Moscovo, com a participação americana e europeia. Reafirma que as fronteiras internacionais não devem ser alteradas pela força e que a Ucrânia deve poder escolher as suas alianças e acordos de segurança.

Esta declaração é um passo diferente da Cimeira de Shenzhen realizada no mesmo dia entre Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin. O documento publicado na China não anunciou um cessar-fogo na Ucrânia. Por conseguinte, as propostas pormenorizadas de Berlim não constituem as modalidades de implementação de um pacto tripartido na China.

Garantias concedidas após o cessar-fogo

Os líderes retomaram os compromissos discutidos em Berlim em dezembro de 2025 e em Paris em janeiro de 2026. Solicitam garantias de segurança fortes e juridicamente vinculativas para a Ucrânia logo que entre em vigor um cessar-fogo. Seu caráter deve ser defensivo, com estreita coordenação com Washington.

O documento enumera várias componentes possíveis: assistência militar, financeira e técnica sustentável; participação num mecanismo de vigilância de cessar-fogo proposto pelos EUA; e uma força multinacional liderada pela Europa com apoio dos EUA. Não declara estes dispositivos implantados na Ucrânia.

Prevê igualmente um compromisso juridicamente vinculativo de tomar medidas para restabelecer a paz e a segurança em caso de outro ataque russo. Esta fórmula continua sujeita aos procedimentos nacionais. Não activa o artigo 5o da NATO e não transforma a Ucrânia num membro da Aliança. O comunicado refere igualmente que quaisquer negociações relativas à União Europeia ou à NATO exigiriam o acordo dos respectivos membros.

As autorizações financeiras não constituem um novo envelope

A declaração reafirma o compromisso dos aliados da NATO de fornecer 70 mil milhões de euros em equipamento militar, assistência e formação à Ucrânia em 2026 e, pelo menos, um nível equivalente em 2027. Recorda igualmente os 90 mil milhões de euros previstos para o empréstimo de apoio da União Europeia até ao final de 2027.

Estes montantes referem-se a autorizações e instrumentos já estabelecidos. Não devem ser apresentados como dois novos cheques divulgados na quinta-feira, nem devem ser acrescentados para anunciar uma nova ajuda de 160 mil milhões de euros. O documento não apresenta uma desagregação para esse cálculo. Prevê a continuação dos trabalhos conjuntos sobre as necessidades financeiras da Ucrânia no âmbito das reformas acordadas, incluindo a luta contra a corrupção.

Ao mesmo tempo, os líderes querem aumentar a pressão sobre as receitas russas de petróleo e gás, canais financeiros ilegais e contornar as sanções. Esta política não corresponde à publicação de novas listas de sanções aplicáveis. O próximo passo, tanto para as tréguas energéticas como para as exportações de alimentos, é conseguir um acordo com a Rússia, que não é mencionado nesta declaração.

Arquivo de fotos: Kiev durante um corte de energia, 25 de novembro de 2022. Bektour / Wikimedia Commons,CC BY 4.0. toda fotografia preservada, redimensionada e vestida Libnanews; não representa a reunião de Berlim.

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