Em 19 de novembro, o governo francês apresentou um plano de segurança cibernética para administrações e serviços essenciais. Sébastien Lecornu anuncia a operação Gigawatt para o setor energético. A empresa deve estender seu apoio aos operadores de médio porte.
Cibersegurança: metas orçamentais reafirmadas
Cada ministério terá de dedicar pelo menos 5% do seu orçamento digital à cibersegurança até 2027, com uma meta de 10% até 2030. A protecção dos sistemas existentes deve prevalecer sobre projectos digitais novos e desnecessários. Estas proporções dizem respeito a orçamentos numéricos, nem todas as despesas departamentais.
O executivo também mobiliza os 200 milhões de euros já previstos em França 2030. Não é, portanto, um envelope adicional anunciado esta quinta-feira. Os montantes e objectivos departamentais já tinham sido apresentados ao Parlamento em Maio.
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O plano prevê igualmente o desenvolvimento de 17 Cyber, um serviço de assistência às vítimas. Acompanha a Lei de Resiliência e Segurança Cibernética aprovada pela Assembleia Nacional em 17 de novembro. Esta etapa parlamentar não é uma promulgação.
Ilustração genérica de um computador, não relacionado com um ministério ou ciberataque. Pexels / Pixabay, arquivo publicado em 2016.
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