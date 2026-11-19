Constituição, língua, Liga Árabe, património fenício e francófono: porque é que a adesão árabe do Líbano não apaga a sua diversidade.

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Sim, o Líbano é um país árabe pela sua Constituição, língua oficial e adesão à Liga Árabe. Esta realidade não apaga a sua própria identidade nacional, a sua diversidade religiosa ou o seu património mediterrânico e francófono.

A presença dos franceses, a importância das comunidades cristãs e as frequentes referências aos fenícios podem dar a impressão de que o Líbano estaria fora do mundo árabe. No entanto, a nível institucional, a resposta não é confusa. O país afirma sua adesão árabe enquanto constitui um Estado independente. A dificuldade advém principalmente dos diferentes significados atribuídos à palavra « árabes »: uma língua, uma cultura, uma filiação regional ou, às vezes, uma suposta origem familiar.

O que diz a Constituição Libanesa

O preâmbulo da Constituição afirma que o Líbano é « árabe em sua identidade e filiação ». Recorda também a sua posição como membro fundador da Liga dos Estados Árabes. O artigo 11.o designa o árabe como língua oficial nacional e estabelece que uma lei determina os casos de uso do francês. Por conseguinte, o francês não tem o mesmo estatuto que o árabe.

O mesmo texto afirma a soberania e independência do Líbano. Estes dois princípios não entram em conflito: pertencer ao mundo árabe não significa fazer parte de outro Estado, nem renunciar a instituições, nacionalidade e fronteiras. « Líbano » e « árabes » não respondem exactamente à mesma pergunta. O primeiro termo inclui uma nacionalidade; o segundo pode descrever uma filiação cultural e regional.

Uma associação pré-taif

O Líbano é um dos Estados fundadores da Liga Árabe, fundada no Cairo em 1945. A sua inclusão neste conjunto não é, portanto, uma consequência recente das crises regionais. Acompanha os primeiros anos da sua independência. A Liga reúne estados separados, não as províncias do mesmo país: a adesão a esta organização não implica a uniformidade de seus regimes políticos ou sociedades.

O Acordo de Taif de 1989, que lançou as bases para a saída da guerra civil, assume explicitamente a identidade e a pertença árabe do Líbano. Ao mesmo tempo, afirma que constitui uma pátria definitiva para os seus cidadãos. O compromisso reúne assim duas exigências frequentemente opostas nos debates políticos: a âncora árabe e a sustentabilidade de um Estado soberano libanês. Ele não pede para escolher entre os dois.

Fala libanês, é árabe?

Na conversa, « falar libanês » geralmente se refere ao árabe libanês, com seu vocabulário, pronúncia e expressões. Deve ser distinguido do árabe padrão usado em muitos textos escritos e situações formais. Esta diferença entre o idioma diário e o idioma padrão não é uma característica exclusivamente libanesa.

As universidades do país também ensinam ambas. Na Universidade Americana de Beirute, os programas distinguem o árabe padrão moderno e o árabe libanês falado. A Universidade libanesa-americana também oferece lições sobre o dialeto libanês para a comunicação diária. As diferenças no registo não impedem, portanto, que as instituições se inscrevam no país na aprendizagem de língua árabe.

Palavras em francês ou inglês podem entrar em uma conversa em árabe libanês. A transição de uma língua para outra não faz dela uma simples mistura sem estrutura. Reflete caminhos escolares, hábitos familiares e contatos culturais. Uma pessoa pode utilizar mais de uma língua durante o dia sem alterar a nacionalidade ou pertencer a cada frase.

Árabe não significa muçulmano

Uma das principais confusões é tratar « árabes » e « muçulmanos » como sinônimos. O primeiro termo pode referir-se a uma língua ou cultura; o segundo é uma filiação religiosa. Há árabes cristãos e muçulmanos que não são árabes. Assim, somente a religião do indivíduo não determina sua língua, nacionalidade ou identidade.

No Líbano, a diversidade das comunidades religiosas não contradiz a adesão árabe ao Estado. Antes, é preciso evitar uma leitura que reduza o país a uma comunidade. A Constituição protege a liberdade de consciência e a liberdade de culto nas condições que define. O seu quadro nacional não se baseia na exigência de que todos os cidadãos professem a mesma religião.

Um país que participou da cultura árabe

A ligação do Líbano com o árabe vai muito além das instituições. Beirute e os círculos intelectuais do Monte Líbano participaram de Nahda, o renascimento cultural árabe. Bibliotecas da Universidade Americana de Beirute conservam e disponibilizam coleções de periódicos desse período, incluindo publicações do século XIX.

Figuras como Boutros al-Boustani têm contribuído para o trabalho de linguagem, tradução e fluxo de conhecimento. Esta história mostra porque seria enganador opor-se sistematicamente às influências europeias contra a cultura árabe. No curso dos intelectuais Nahda, aprendizagem de línguas estrangeiras, traduções e a renovação da expressão árabe poderiam alimentar-se mutuamente.

E o legado fenício?

A herança fenícia pertence plenamente à história do território libanês. Em Byblos, os restos de várias civilizações e inscrições antigas dão testemunho de uma profundidade histórica que não começa com o aparecimento dos estados contemporâneos. No entanto, o reconhecimento deste legado não aborda a mesma questão que o actual estatuto institucional do Líbano.

Uma herança antiga não constitui em si uma classificação exclusiva da população de hoje. Referências fenícias, tradições locais e pertença árabe podem ocupar diferentes lugares em histórias familiares ou sensibilidades políticas. Opondo-os como se um tivesse que necessariamente cancelar o outro transforma uma história de continuidade e transformação em escolha binária.

Francophonie não é uma identidade de substituição

O Líbano pertence à Francofonia institucional desde 1973. Pode, portanto, ser tanto um Estado árabe como um Estado membro da Organização Internacional da Francofonia. Esta dupla adesão não é uma excepção legal: uma organização linguística e cultural não substitui a nacionalidade dos seus membros nem os seus outros compromissos internacionais.

O francês faz parte da vida cultural e educativa do país, mas não define todos os libaneses. Por outro lado, a adesão árabe não permite um resumo de todas as suas referências. A resposta à pergunta inicial é, portanto, clara: o Líbano é um país árabe, sem ser culturalmente uniforme. O reconhecimento dessa adesão e o reconhecimento de sua pluralidade são dois achados compatíveis.

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