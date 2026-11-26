Em 25 de novembro, o Health Canada emitiu um aviso sobre uma possível ligação entre o semaglutido e uma doença do nervo óptico. Ozempic, Wegovy e genéricos estão envolvidos. O aviso prevê uma atualização dos registros canadenses, não uma retirada em lote.

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Em 25 de novembro, o Health Canada emitiu um aviso sobre uma possível ligação entre o semaglutido e uma doença do nervo óptico. Ozempic, Wegovy e genéricos estão envolvidos. O aviso prevê uma atualização dos registros canadenses, não uma retirada em lote.

Health Canada anunciou em 25 de novembro que havia concluído sua revisão de segurança de medicamentos prescritos contendo semaglutido. A autoridade sanitária considera possível uma conexão com a neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, ou NOIAN. Ela descreve o risco como muito raro e trabalha com fabricantes para adicionar aos avisos contidos nas monografias canadenses, documentos de referência de uso de drogas.

Dano do nervo óptico, não um recolhimento de drogas

Essa neuropatia está relacionada à redução da irrigação do nervo óptico. A visão pode diminuir abruptamente, na maioria das vezes sem dor e em um olho. Segundo Health Canada, o distúrbio pode ocorrer em parte do campo visual turvo ou em cores que parecem estar soltas. Ele pode deixar uma perda permanente de visão. A Agência não fixa um prazo para além do qual o risco desapareça após o início do tratamento.

O aviso abrange todas as especialidades de prescrição contendo semaglutido no Canadá, incluindo Ozempic, Rybelsus, Plosbrio, Poviztra e Wegovy, bem como genéricos. Não identifica quaisquer lotes defeituosos e não anuncia qualquer retirada do mercado. A Agência avalia separadamente os outros medicamentos da família dos agonistas do GLP-1; o seu parecer de 25 de Novembro não apresenta esta revisão como concluída.

O que Health Canada recomenda aos pacientes

A agência recomenda que as pessoas em uso de semaglutido consultem imediatamente um profissional de saúde se perderem de vista repentinamente ou se a sua visão se deteriorar rapidamente. Para os cuidadores, o parecer recomenda uma avaliação oftalmológica urgente em caso de perda súbita, mesmo parcial, e interrupção do tratamento se o diagnóstico for confirmado. Não requer que os pacientes sem sintomas parem a medicação por iniciativa própria.

Foto ilustração: semaglutido caneta injetor, abril 2025. Haberdoedas / Unsplash, licença Unsplash. Boxe e titulação: Libnanews.

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