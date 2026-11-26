O Supremo Tribunal Federal confirmou, em 25 de novembro, que Bagdá pode colocar suas forças nas fronteiras internacionais do Curdistão iraquiano. Mantém a coordenação com a região para a gestão aduaneira e conjunta de petróleo e gás extraídos.

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O Supremo Tribunal Federal confirmou, em 25 de novembro, que Bagdá pode colocar suas forças nas fronteiras internacionais do Curdistão iraquiano. Mantém a coordenação com a região para a gestão aduaneira e conjunta de petróleo e gás extraídos.

Na quarta-feira, 25 de novembro, o Supremo Tribunal Federal iraquiano esclareceu a divisão de poderes entre Bagdá e o governo do Curdistão iraquiano. Apreendido pelo primeiro-ministro Ali al-Zaïdi para interpretar várias disposições da Constituição de 2005, emitiu uma decisão de sete pontos, aprovada por maioria com dois votos divergentes. O Tribunal declarou que a sua decisão, referida em 268/2026, era definitiva e imposta a todas as autoridades.

A segurança das fronteiras é uma responsabilidade federal

A proteção das fronteiras internacionais é da exclusiva responsabilidade das autoridades federais, incluindo as porções administradas pela região do Curdistão. Bagdade pode colocar e comandar as suas forças armadas lá. A decisão resolve uma questão de competência: não define a data de tomada de uma posição específica nem as condições de uma eventual mudança de pessoal.

O Tribunal distingue a segurança das fronteiras da administração aduaneira. Confirma que as agências federais podem supervisionar e controlar os serviços em todos os pontos de passagem e estabelecer um sistema de computador nacional para ligá-los aos departamentos relevantes. Bagdade pode igualmente estabelecer uma pauta aduaneira uniforme e verificar as receitas não petrolíferas. Todavia, o artigo 114.o da Constituição continua a exigir a coordenação com as autoridades regionais para a gestão aduaneira.

Controle federal, mas gestão conjunta de petróleo extraído

Para o petróleo e o gás extraídos, o Tribunal recorda o princípio da gestão conjunta pelo governo federal e pelas regiões e províncias produtoras. O Departamento Federal de Petróleo e as agências de controle federais mantêm a autoridade para inspecionar campos e verificar operações e contratos da produção para exportação. A decisão não impõe sanções nem anula um contrato específico.

Os juízes também esclareceram o quadro territorial da autoridade regional: as áreas por ela administradas em 19 de março de 2003, sem prejuízo do tratamento constitucional dos territórios disputados. O julgamento, portanto, não regula o estatuto de Kirkuk. Ele falou no dia em que o Ministério da Defesa do Iraque anunciou que unidades em Kirkuk estavam realizando instruções do Primeiro-Ministro em uma campanha contra o contrabando de petróleo. O governo regional curdo denunciou o tom do comunicado militar e exigiu discussões com Bagdá.

Arquivo de fotos: Bagdá e o Tigre, 31 de julho de 2016. Dominique A. Pineiro / Departamento de Defesa dos EUA, Domínio Público Federal dos EUA. Boxe e titulação: Libnanews.

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