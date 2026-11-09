10 novembre 2026
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Segurança internacional da IA: a chamada de Paris

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O Reino Unido quer fazer da inteligência artificial uma prioridade da sua Presidência do G20 em 2027. Andy Burnham anunciou na reunião internacional organizada por Emmanuel Macron em 9 de novembro. O Primeiro-Ministro britânico propõe mobilizar o seu instituto especializado e desenvolver normas internacionais. O Japão também apoia a cooperação técnica em matéria de riscos, enquanto a Finlândia confirma o seu apoio à declaração conjunta. A discussão envolve governos, pesquisadores e líderes de empresas tecnológicas.

Façade du palais de l’Élysée, photographie d’archive de 2020, et titre sur les évaluations indépendantes des modèles d’intelligence artificielle.
Le palais de l’Élysée, côté jardin, le 20 septembre 2020. Photo d’archive : AlSepPhoenix, via Wikimedia Commons. Photo et composition : CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Bandes typographiques ajoutées ; photographie intégrale conservée. © AlSepPhoenix / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 ; composition Libnanews, même licence.
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A segurança internacional da IA é objeto de um novo apelo anunciado pelo Elysée na segunda-feira, 9 de novembro de 2026. Reunidos na iniciativa de Emmanuel Macron, governos e empresas de tecnologia apoiam avaliações independentes, melhor relato de incidentes e esclarecimento de responsabilidades.

Segurança internacional da IA: compromissos de Paris

Segundo a presidência francesa, os desenvolvedores comprometem-se a informar sobre os riscos conhecidos e a prever mecanismos de interrupção dos modelos. As avaliações devem incluir o uso malicioso e perda de controle. Resultados não sensíveis se alimentariam em um diretório público.

Anthropic, Microsoft, Mistral AI e OpenAI estão entre as sete empresas participantes. Elysée anuncia sua assinatura de um texto comum. No entanto, o seu comunicado não especifica um calendário de aplicação nem um regime de sanções.

Londres quer levar o caso ao G20

Downing Street confirma a participação do Premier Andy Burnham nesta reunião remota. No seu relatório de 9 de Novembro, o Governo britânico associa a cooperação ao risco com os benefícios esperados da inteligência artificial. Ele cita seu potencial em tratamentos de câncer e demência.

Andy Burnham propôs mobilizar a experiência do Instituto Britânico de Segurança de IA. Ele também pretendia colocar a inteligência artificial na vanguarda das discussões durante a Presidência britânica do G20 em 2027. Londres quer avançar com normas internacionais, ao mesmo tempo que incentiva as aplicações de tecnologia a grandes desafios globais.

O Japão sublinha a cooperação técnica

O Primeiro-Ministro do Japão, Sanae Takaichi, defendeu, por sua vez, um reforço das trocas entre países em matéria de avaliação de riscos. Em suas declarações após a reunião, ela citou a perícia do Instituto Japonês de Segurança da IA. Sublinhou ainda que os Estados poderiam prosseguir diferentes abordagens de acompanhamento dos modelos.

O presidente finlandês Alexander Stubb confirmou o apoio do seu país à declaração conjunta. Ele saudou a presença de líderes empresariais nesta discussão internacional. A chamada anunciada em Paris continua aberta a novos apoios.

Arquivo de fotografia: fachada do Elysée, 20 de setembro de 2020. Crédito: AlSepPhoenix / Wikimedia Commons. Foto e composição Libnanews licenciada CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licensas/by-sa/4.0/. Fotografia integral preservada, fitas tipográficas adicionadas.

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