A segurança internacional da IA é objeto de um novo apelo anunciado pelo Elysée na segunda-feira, 9 de novembro de 2026. Reunidos na iniciativa de Emmanuel Macron, governos e empresas de tecnologia apoiam avaliações independentes, melhor relato de incidentes e esclarecimento de responsabilidades.
Segurança internacional da IA: compromissos de Paris
Segundo a presidência francesa, os desenvolvedores comprometem-se a informar sobre os riscos conhecidos e a prever mecanismos de interrupção dos modelos. As avaliações devem incluir o uso malicioso e perda de controle. Resultados não sensíveis se alimentariam em um diretório público.
Anthropic, Microsoft, Mistral AI e OpenAI estão entre as sete empresas participantes. Elysée anuncia sua assinatura de um texto comum. No entanto, o seu comunicado não especifica um calendário de aplicação nem um regime de sanções.
Londres quer levar o caso ao G20
Downing Street confirma a participação do Premier Andy Burnham nesta reunião remota. No seu relatório de 9 de Novembro, o Governo britânico associa a cooperação ao risco com os benefícios esperados da inteligência artificial. Ele cita seu potencial em tratamentos de câncer e demência.
Andy Burnham propôs mobilizar a experiência do Instituto Britânico de Segurança de IA. Ele também pretendia colocar a inteligência artificial na vanguarda das discussões durante a Presidência britânica do G20 em 2027. Londres quer avançar com normas internacionais, ao mesmo tempo que incentiva as aplicações de tecnologia a grandes desafios globais.
O Japão sublinha a cooperação técnica
O Primeiro-Ministro do Japão, Sanae Takaichi, defendeu, por sua vez, um reforço das trocas entre países em matéria de avaliação de riscos. Em suas declarações após a reunião, ela citou a perícia do Instituto Japonês de Segurança da IA. Sublinhou ainda que os Estados poderiam prosseguir diferentes abordagens de acompanhamento dos modelos.
O presidente finlandês Alexander Stubb confirmou o apoio do seu país à declaração conjunta. Ele saudou a presença de líderes empresariais nesta discussão internacional. A chamada anunciada em Paris continua aberta a novos apoios.
Arquivo de fotografia: fachada do Elysée, 20 de setembro de 2020. Crédito: AlSepPhoenix / Wikimedia Commons. Foto e composição Libnanews licenciada CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licensas/by-sa/4.0/. Fotografia integral preservada, fitas tipográficas adicionadas.
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