O Reino Unido quer fazer da inteligência artificial uma prioridade da sua Presidência do G20 em 2027. Andy Burnham anunciou na reunião internacional organizada por Emmanuel Macron em 9 de novembro. O Primeiro-Ministro britânico propõe mobilizar o seu instituto especializado e desenvolver normas internacionais. O Japão também apoia a cooperação técnica em matéria de riscos, enquanto a Finlândia confirma o seu apoio à declaração conjunta. A discussão envolve governos, pesquisadores e líderes de empresas tecnológicas.

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A segurança internacional da IA é objeto de um novo apelo anunciado pelo Elysée na segunda-feira, 9 de novembro de 2026. Reunidos na iniciativa de Emmanuel Macron, governos e empresas de tecnologia apoiam avaliações independentes, melhor relato de incidentes e esclarecimento de responsabilidades.

Segurança internacional da IA: compromissos de Paris

Segundo a presidência francesa, os desenvolvedores comprometem-se a informar sobre os riscos conhecidos e a prever mecanismos de interrupção dos modelos. As avaliações devem incluir o uso malicioso e perda de controle. Resultados não sensíveis se alimentariam em um diretório público.

Anthropic, Microsoft, Mistral AI e OpenAI estão entre as sete empresas participantes. Elysée anuncia sua assinatura de um texto comum. No entanto, o seu comunicado não especifica um calendário de aplicação nem um regime de sanções.

Londres quer levar o caso ao G20

Downing Street confirma a participação do Premier Andy Burnham nesta reunião remota. No seu relatório de 9 de Novembro, o Governo britânico associa a cooperação ao risco com os benefícios esperados da inteligência artificial. Ele cita seu potencial em tratamentos de câncer e demência.

Andy Burnham propôs mobilizar a experiência do Instituto Britânico de Segurança de IA. Ele também pretendia colocar a inteligência artificial na vanguarda das discussões durante a Presidência britânica do G20 em 2027. Londres quer avançar com normas internacionais, ao mesmo tempo que incentiva as aplicações de tecnologia a grandes desafios globais.

O Japão sublinha a cooperação técnica

O Primeiro-Ministro do Japão, Sanae Takaichi, defendeu, por sua vez, um reforço das trocas entre países em matéria de avaliação de riscos. Em suas declarações após a reunião, ela citou a perícia do Instituto Japonês de Segurança da IA. Sublinhou ainda que os Estados poderiam prosseguir diferentes abordagens de acompanhamento dos modelos.

O presidente finlandês Alexander Stubb confirmou o apoio do seu país à declaração conjunta. Ele saudou a presença de líderes empresariais nesta discussão internacional. A chamada anunciada em Paris continua aberta a novos apoios.

Arquivo de fotografia: fachada do Elysée, 20 de setembro de 2020. Crédito: AlSepPhoenix / Wikimedia Commons. Foto e composição Libnanews licenciada CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licensas/by-sa/4.0/. Fotografia integral preservada, fitas tipográficas adicionadas.

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