O decreto publicado em 21 de novembro reconhece a seca e a reidratação do solo em 960 comunas até 2026. Para os danos já encontrados, o prazo para apresentação de relatórios é de 21 de dezembro.

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O Jornal Oficial publicou, em 21 de Novembro, um decreto que reconhece o estado da catástrofe natural em 960 comunas francesas para os movimentos terrestres relacionados com a seca e a reidratação do solo em 2026. Châteauroux, Auxerre e Massy estão incluídos nesta lista. A publicação abre um prazo máximo de 30 dias para comunicar o pedido à seguradora. Não garante que quaisquer fissuras em um município reconhecido serão compensadas.

Seca: o que 960 municípios cobrem

O decreto assinado em 13 de novembro examina vários fenômenos naturais, não apenas a seca. O anexo I contém 1.063 decisões a favor do total. Destes, 977 referem-se especificamente aos movimentos de terra relacionados à seca e posterior reidratação do solo. O valor de 960 corresponde às linhas de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2026; os restantes 17 referem-se a 2025. Os 960 municípios estão divididos em 43 departamentos, dos quais 100 estão em Indre, 92 em Moselle e 76 em Gironde. Um município pode voltar às tabelas para diferentes eventos ou períodos.

Para encontrar seu município, seu nome e seu departamento devem ser encontrados no anexo I do decreto INTE2630374A e, em seguida, controlar o fenômeno e o período da linha. O reconhecimento de uma inundação não se aplica à seca. O anexo II enumera os pedidos recusados com as suas razões. A ausência de um nome em ambos os apêndices não significa que seu pedido foi rejeitado: esta ordem apenas regras sobre os arquivos que ele lista.

30 dias úteis do Jornal Oficial

De acordo com o Código de Seguros, o segurado deve notificar a sua empresa assim que tiver conhecimento do prejuízo e, o mais tardar, 30 dias após a publicação do pedido. Para os danos já encontrados, o prazo fixado no texto publicado em 21 de novembro leva a 21 de dezembro de 2026. A data de 13 de novembro, a do decreto, não é o ponto de partida. O fim do período reconhecido para o fenômeno, fixado em 31 de dezembro nas 960 linhas de 2026, também não é um prazo para a notificação.

A declaração deve especificar a data, o local e a natureza dos danos e o número do contrato. Fotografias, faturas ou qualquer documento até à data e descrever os danos são úteis para o arquivo. A propriedade deve ser coberta por um contrato de seguro de danos. O reconhecimento administrativo torna a garantia aplicável em condições: não atesta a origem de cada fissura nem o montante de qualquer compensação.

Por que o solo pode quebrar um edifício

Alguns solos de argila perdem seu volume secando e reidratando. Os movimentos nem sempre são uniformes sob as fundações. Géorisques observa que eles podem se manifestar por fissuras, especialmente por aberturas próximas, ou por deformações que dificultam o fechamento de portas e janelas. O decreto reconhece um fenômeno para um território e um período; Para cada edifício, a ligação entre os danos comunicados e este fenómeno continua por estabelecer.

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