BepiColombo orbita Mercúrio desde 21 de novembro. Apesar de um incidente de software, as duas sondas ainda estão programadas para separar em 9 e 10 de dezembro.

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A missão BepiColombo entrou em órbita em torno de Mercúrio em 21 de novembro de 2026, após oito anos de viagem. Um incidente de software reduziu a manobra, mas as duas sondas permaneceram em órbita ao redor do planeta. A Agência Espacial Europeia (ESA) anunciou em 23 de Novembro que tinha adaptado a sequência de operações sem atrasar a sua separação, prevista para 9 e 10 de Dezembro.

BepiColombo em órbita, com duas sondas ainda montadas

O exercício de integração começou em 1824 UTC, ou 2024 horas em Beirute. BepiColombo aproximou Mercúrio lentamente o suficiente para ser capturado pela sua gravidade. De acordo com a ESA, esta é a primeira vez que esta técnica, já usada para certas missões lunares, é usada para orbitar outro planeta.

Quando o sinal foi restaurado, os controladores de Darmstadt descobriram que o veículo tinha passado para o modo de proteção. Ele fez uma turnê por Mercúrio em cerca de 75 horas, em comparação com 58 planejados. O SEC afirma que ajustou as restantes manobras sem acrescentar a ignição do motor. Esta trajetória é um passo intermediário antes de as duas aeronaves serem colocadas em suas órbitas de trabalho.

Um foguete Ariane 5 lançou a missão da Guiana em 20 de outubro de 2018. BepiColombo voou sobre a Terra uma vez, Vênus duas vezes e Mercúrio seis vezes. Essas passagens gradualmente ajustaram a trajetória do veículo para permitir que ele alcançasse um planeta próximo ao Sol. O módulo de transferência, que forneceu propulsão e orientação para a maior parte da viagem, separado em setembro de 2026.

Separação prevista para Dezembro

O veículo reúne duas sondas científicas. O orbitador DFO europeu deve estudar a composição da superfície e a estrutura interna de Mercúrio. A sonda japonesa Mio, projetada pela JAXA, deve observar a magnetosfera, a região onde o campo magnético do planeta interage com o vento solar. Ambas as aeronaves devem funcionar simultaneamente em órbitas diferentes.

O calendário da ESA planeja liberar Mio em 9 ou 10 de dezembro, e então soltar o escudo solar que o protege durante a viagem. A sonda europeia ainda não ajustou sua trajetória antes de atingir sua órbita científica em março de 2027. Prevê-se que as observações de rotina comecem em Abril, desde que estas manobras e verificações dos instrumentos sejam realizadas como planeado.

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