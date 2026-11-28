Em janeiro de 2002, revelações sobre o Boeing para Jiang Zemin ameaçaram escurecer uma cúpula com George W. Bush. Ouvir permanece alegado, Pequim não confirma as histórias e a reunião é realizada. De volta a um caso em que os arquivos diplomáticos lançavam luz sobre os silêncios em torno da aeronave presidencial chinesa.

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Em janeiro de 2002, um mês após uma cimeira chinês-americana, houve relatos de possível escuta em um Boeing 767 no Texas para o presidente chinês Jiang Zemin. Pequim não confirma a descoberta. Em 21 de fevereiro, Jiang recebeu George W. Bush como programado.

Boeing 767 para Jiang Zemin

No início, há uma transação aeronáutica. Debbie Heathers, porta-voz da Boeing citado por uma agência de notícias em janeiro de 2002, descreve um 767-300ER entregue à Delta em junho de 2000, então vendido à China United Airlines. Uma empresa do Texas teria então criado Jiang Zemin. O fabricante e a empresa responsável pela transformação da cabina não estão, portanto, envolvidos na mesma fase da viagem.

Janeiro de 2002: suspeita sai da aeronave

O caso surgiu na imprensa britânica e americana por volta de 19 de janeiro. As narrativas apontam para a suposta descoberta no outono de 2001. Não estão suficientemente de acordo em fixar uma data específica para o controlo. Nesta fase, não há relatório independente de inspeção pública para reconstruir a cena.

As versões estão se movendo rápido. Um relatório de rádio australiano em 21 de janeiro mostra 27 aparelhos de escuta; outros relatos falam de mais de vinte. Não existem registos oficiais publicados nas fontes consultadas para decidir. A repetição destes números não os transforma em inventários certificados. A cobertura dos meios de comunicação social baseia-se, em grande parte, no mesmo núcleo de alegações, transmitidas por interlocutores anónimos.

A distinção também conta para o suposto autor da operação. As suspeitas são dirigidas aos serviços americanos na informação da época. No entanto, nenhum documento oficial consultado estabelece uma responsabilidade da CIA. A recusa de comentar não é um reconhecimento. A história pode seguir uma acusação de espionagem; Ele não pode inventar uma assinatura.

No Texas, as empresas envolvidas respondem em outro terreno: seu trabalho e reputação. A Gore Design e Dee Howard Aircraft Maintenance informam que não receberam nenhuma reclamação sobre a aeronave, de acordo com seu comunicado de imprensa. Jerry Gore, presidente da Gore Design, renuncia a toda a responsabilidade. Essa posição deve ser ouvida pelo que é: a resposta de um designer questionado pelas narrativas, não uma expertise pública estabelecendo o que estava a bordo.

Em 22 de janeiro, Pequim escolhe suas palavras

Três dias após as primeiras revelações, o Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros toma publicamente uma posição. Seu porta-voz, Sun Yuxi, disse que ouviu sobre o caso, sem confirmar a informação. Não prevê quaisquer consequências sobre outras questões relacionadas com a relação sino-americana. A declaração foi divulgada em 22 de janeiro por uma agência de notícias internacional.

Sun Yuxi não tem experiência ou elementos materiais. Pequim não acompanha publicamente as suspeitas antes da cimeira.

Fevereiro: Realiza-se a cimeira

Em 21 de fevereiro de 2002, Jiang Zemin recebeu George W. Bush no Palácio da Assembleia Popular em Pequim. Desta vez, a cena pertence aos arquivos oficiais. Os dois presidentes falam perante a imprensa. Jiang anunciou que havia aceitado um convite para visitar os Estados Unidos em outubro. Bush insiste em seus interesses comuns, sem remover seus desacordos.

Referem-se à luta contra o terrorismo, o comércio e Taiwan. A viagem coincide com o trigésimo aniversário da visita de Richard Nixon à China. Um mês após a revelação de suspeitas sobre o Boeing, os dois governos mantêm, portanto, a reunião e demonstram a continuação do diálogo.

Esta cimeira não justifica ninguém e não confirma qualquer escuta. Só estabelece que o caso não impediu a nomeação presidencial. O relatório dos EUA apresentado no mesmo dia por Condoleezza Rice descreve intercâmbios sobre cooperação, proliferação, liberdade religiosa e questões regionais. Não fornece uma resolução pública do ficheiro da aeronave.

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