Barras de jardim contendo inscrições hebraicas foram filmadas em um supermercado em Sin al-Fil, perto de Beirute. Disponível em 27 e 28 de novembro, as imagens mostram embalagens indicando a produção da Ferrero na Itália e um importador israelense. Estas entradas fornecem informações sobre o mercado a que o produto se destina. Eles não dizem por qual circuito o lote chegou ao Líbano.
O que a embalagem permite distinguir
O país em que um produto é fabricado, o mercado para o qual se destina e o país em que se realiza a entrega são três informações diferentes. Neste caso, a Itália é enumerada como um local de fabrico na embalagem, enquanto o nome do importador e do rótulo hebraico se referem ao mercado israelita. O vídeo não estabelece se o lote realmente passou por Israel ou quem vendeu para o distribuidor libanês.
O prefixo do código de barras não permite uma decisão. GS1, o organismo que administra este sistema de numeração, especifica que identifica a organização que atribuiu o número, não o país onde os produtos foram fabricados. Para rastrear a remessa, as referências impressas na embalagem devem ser reconciliadas com as facturas, documentos de transporte e declaração aduaneira.
O controlo abrange as mercadorias e a transacção
A lei libanesa de 23 de junho de 1955 regula o boicote a Israel. O Ministério da Economia e Comércio tem um gabinete responsável pela sua implementação. A presença do texto hebraico não é suficiente para qualificar uma ofensa. A referência a um fabrico em Itália também não aborda a questão do fornecedor, a origem da entrega ou as condições de entrada no Líbano.
Nabil Fahed, presidente do sindicato dos proprietários de supermercados, lembrou que as mercadorias importadas passam pela alfândega e que a gestão da proteção ao consumidor pode verificar sua conformidade antes de serem postas à venda. Segundo notícias da imprensa atribuídas a fontes pelo Ministério da Economia, seus serviços devem verificar a origem dos produtos. Nenhum resultado oficial foi divulgado em 28 de novembro.
As imagens também suscitaram comentários irônicos nas redes sociais, alguns aproximando o assunto do debate sobre o desarmamento do Hezbollah. Estas reacções não documentam qualquer intervenção do exército: nem uma apreensão militar de chocolates nem uma infracção aduaneira foram publicamente confirmadas.
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