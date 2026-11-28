A Grécia aumentará o seu imposto de transferência sobre determinadas aquisições de habitação a partir de 1 de Julho de 2027. Contabilidade de residência fiscal, não nacionalidade.

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A partir de 1 de julho de 2027 A Grécia aumentará o imposto de transferência de 3% para 15% sobre determinadas aquisições de habitação por residentes fiscais fora da União Europeia e do Espaço Económico Europeu. Esta disposição consta de uma lei separada publicada em 13 de Novembro. O projecto de orçamento para 2027, que foi examinado em comissão em 26 e 27 de Novembro, prevê um novo regime de empréstimo para uma primeira habitação.

Grécia: Imposto de transferência sobre as aquisições de habitação

O artigo 16.o da Lei n.o 5355/2026 aumenta a taxa do imposto sobre as transferências de 3% para 15% para as compras de habitações por pessoas residentes fora da União Europeia e do Espaço Económico Europeu. É a residência fiscal quando a obrigação fiscal surge que conta, não o único passaporte. Por conseguinte, o Líbano está preocupado como país de residência fiscal, não como nacionalidade. A lei exclui o aumento da taxa para os compradores que beneficiam da isenção prevista no artigo 42.o do Código Grego do Imposto sobre a Propriedade.

Os 15% aplicam-se ao valor tributável da habitação. A contribuição para os municípios representa 3% do valor do imposto, não o preço do imóvel. Isto leva a taxa total para 15,45 por cento. Por exemplo, de um valor tributável de 200 000 euros, o cálculo daria 30 000 euros de imposto principal e 900 euros de contribuição comunitária, excluindo eventuais isenções e outros encargos.

2 mil milhões de euros para empréstimos à habitação

O projecto prevê igualmente um financiamento de 2 mil milhões de euros para o Spiti Mou III, um programa de empréstimo de baixa taxa para a aquisição de uma primeira casa. Não são dois mil milhões de subsídios directos. O plano de financiamento detalha 500 milhões de empréstimos do plano de recuperação, 500 milhões do banco público de desenvolvimento e 1 bilhão de instituições de crédito.

Os parâmetros apresentados pelo Ministério incluem uma idade máxima de 55 anos para os beneficiários, uma habitação até 300 000 euros e um empréstimo máximo de 230 000 euros. Estes montantes descrevem o projecto apresentado aos deputados, não uma oferta de empréstimo aberta ao público.

Os pressupostos subjacentes ao orçamento grego

Atenas prevê um crescimento de 2,3% em 2027, após uma estimativa de 2% para 2026. Prevê uma taxa de desemprego de 7,9%, em comparação com 8,4% este ano. O rácio da dívida pública aumentaria de 135,8% para 128,5% do PIB. O Departamento prevê tanto uma diminuição da dívida como um aumento do PIB nominal. Por conseguinte, o rácio diminuiria mais rapidamente do que o único montante da dívida.

Para a mudança de taxa, a lei mantém a data do contrato final: 1 de julho de 2027 ou posterior. O programa de empréstimos é um calendário separado e as condições mencionadas são as do projecto apresentado aos deputados.

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