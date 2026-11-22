No sábado, 21 de novembro, o Porto de Seattle relatou uma intervenção da ECI no Aeroporto Seattle-Tacoma enquanto embarcava em um voo da Alaska Airlines para Los Angeles. Dois passageiros estão preocupados com o gerente, que não dá conta das detenções. A empresa alega que não recebeu qualquer aviso. O porto troca com o Departamento de Segurança Interna para determinar se os oficiais federais cumpriram os protocolos estabelecidos localmente, sem encontrar uma violação.

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Em Seattle na manhã de sábado, 21 de novembro, durante o embarque de um voo doméstico da Alaska Airlines para Los Angeles. O Porto de Seattle relatou dois passageiros envolvidos. A empresa disse que não tinha recebido qualquer aviso. O gerente do aeroporto engajou-se em discussões com o Departamento de Segurança Interna para determinar se as autoridades federais cumpriram os protocolos acordados localmente.

Intervenção da ECI em Seattle: dois passageiros envolvidos

O Porto de Seattle está localizado no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma ao embarcar no voo AS 1306. Em seu comunicado de imprensa, o gerente identifica o serviço federal de imigração, IEC, e menciona dois passageiros. Não especifica se os dois foram presos. O número de pessoas detidas não está incluído neste comunicado de imprensa.

O gestor do aeroporto comunicou o incidente e salientou os seus efeitos sobre a família em causa e outros viajantes. A Alaska Airlines, em uma declaração de honra às 3:30 p.m. na costa oeste dos Estados Unidos, também expressou preocupação com seus passageiros e pessoal. Ambos os comunicados de imprensa colocam a intervenção de manhã, sem dar o tempo exato.

A Alaska Airlines alega não ter recebido notificação

A empresa alega que as autoridades não o notificaram desta intervenção. Recorda que deve respeitar as leis aplicáveis nos seus intercâmbios com os serviços responsáveis pela aplicação da lei. No entanto, afirma que não dirige ou coordena operações federais de controle da imigração. Pretende analisar as circunstâncias com o porto e as autoridades públicas, em especial se os procedimentos previstos foram seguidos.

A falta de aviso prévio à empresa e o cumprimento dos protocolos com o Porto são duas questões diferentes. O comunicado de imprensa da Alaska Airlines estabelece sua posição sobre o primeiro. Não especifica se um protocolo aplicável requer aviso, quem deve ou se o gestor do aeroporto deve receber um aviso separado. Nenhum dos dois avisos conclui que houve uma violação verificada.

O que o Porto quer verificar com o Departamento Federal

O porto de Seattle possui e opera o aeroporto. Ele afirma que não tem autoridade sobre as operações dos serviços federais de imigração e que sua própria polícia não participa. Em sua documentação pública, ele explica que historicamente não é notificado antes dessas intervenções, inclusive quando ocorrem em suas instalações. O porto refere-se ao Departamento de Segurança Interna, o DHS, confirmação de casos individuais.

No entanto, em Fevereiro, a Comissão do Porto adoptou regras que são da sua competência. Um deles é tornar os seus oficiais identificáveis para evitar confusão com agentes federais. Outro quadro para a utilização dos seus espaços não públicos para detenção administrativa ou apoio aos controlos de imigração, sujeitos a obrigações legais. Estas regras locais, por si só, não determinam as condições de intervenção de 21 de Novembro.

No caso do voo para Los Angeles, o Porto também invocou protocolos que as autoridades federais locais já haviam concordado. Estes compromissos de coordenação estão agora a ser discutidos com o DHS. Não explicou no seu comunicado as disposições que poderiam ter sido aplicadas ao embarque ou fixou uma data para a publicação dos resultados das suas trocas.

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