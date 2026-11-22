Em 21 de novembro, o Bitcoin recebeu C$24.250 em Kraken, enquanto sua classificação de dólares dos EUA na mesma plataforma permaneceu perto de US$58.000. De acordo com Kraken, as transações feitas durante esta barraca não serão canceladas. Dados da plataforma mostram que a lacuna afetou outros mercados em dólares canadenses, incluindo o dólar dos Estados Unidos. Os registos de operações são utilizados para datar o ponto baixo e distingui-lo de um preço de referência.

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O Kraken Bitcoin caiu para C$24.250 no sábado, 21 de novembro, no mercado BTC/CAD. Ao mesmo tempo, negociou cerca de US$ 58 mil em outro mercado na mesma plataforma. Kraken atribuiu esta banca à forte pressão do mercado em seus mercados canadenses do dólar e disse que não iria cancelar as transações executadas.

Bitcoin em Kraken: a barraca foi cavada durante a noite

Os dados comerciais de Kraken mostram as primeiras vendas a preços significativamente mais baixos a partir de sexta-feira à noite 20 de novembro. Na quarta hora com início às 20h UTC, as transações estão próximas de C$75,000, enquanto o preço de abertura para o período é de mais de $83,600. O mercado sobe às vezes, mas a diferença aumenta durante a noite.

Sábado, entre 8h e 8h15 UTC (3h e 3h15 em Montreal), a plataforma registrou 976 transações para um total de 22.38 bitcoins. O registro está localizado às 8:00 min 43 s de comércio no menor de 24.250 dólares canadenses. Este preço não é uma oferta simples exibida na tela. No entanto, não corresponde ao preço total do comércio daquela quarta hora, que termina em C$ 32 mil. O período seguinte viu trocas em $24.251.40.

Período de 15 minutos, 21 de novembro (UTC) Bitcoin em dólares canadenses: Preço mais baixo Bitcoin em dólares americanos: Preço mais baixo 6 am CA 50.000 US$55 514,60 7 horas CA$33.750 US$57.643,20 às 8 da manhã CA$24.250 US$57.593 10 da manhã CA$68.431,30 US$57.841,50 às 13 horas CA$81.781.20 US$58.708,10

Estes mínimos dizem respeito a dois livros separados sobre Kraken. Eles são registrados nos mesmos intervalos, mas não necessariamente no mesmo segundo. Os dados mostram uma recuperação do trimestre de hora começando em 0945 UTC. As 10 da manhã terminam em 79.650 dólares canadenses. Às 13h, as transações para o período permanecem acima de C$81.700.

O dólar canadiano é o fio condutor dos mercados afectados

A Bitcoin não era o único activo em causa. Entre 0800 e 0815 UTC, o éter recebeu C$796,27 em Kraken. No mesmo quarto de hora, um dólar americano foi negociado a um preço tão baixo quanto o dólar canadense 0,30001 no mercado cambial da plataforma. Este preço não significa que o dólar canadense voou para o mercado cambial. Para sexta-feira, 20 de novembro, o Banco do Canadá fornece um preço médio de $1.4325 canadense para um dólar dos EUA. Este marco do dia anterior não é um curso simultâneo de sábado.

Em um mercado de livro de ordem, um vendedor que quer execução imediata primeiro atende à oferta de compra mais alta. Se a quantidade disponível a este preço for insuficiente, o resto da encomenda pode ser executado a preços mais baixos. A partir das 20h de sexta-feira às 10h de sábado, a série publicada pela Kraken totaliza aproximadamente 592 bitcoins negociados em seu mercado em dólares canadenses. Este volume abrange todo o período, não apenas as transacções ao preço mais baixo. Só ela não identifica os vendedores nem explica por que suas ordens foram emitidas.

O Kraken mantém as transacções executadas

O serviço de suporte de Kraken afirma que a pressão de vendas começou por volta das 20h UTC na sexta-feira e que as encomendas foram tratadas corretamente. A plataforma também diz que sua equipe de segurança não encontrou nenhum sinal de intrusão ou conta comprometida. Mantém as transacções já concluídas. Esta decisão diz respeito tanto às compras como às vendas: a devolução do preço a um nível mais elevado não altera o preço a que cada bolsa teve lugar.

A Kraken não especificou nesta comunicação o que desencadeou vendas ou publicou detalhes sobre quaisquer perdas de seus clientes. As cotações e o registo são utilizados para estabelecer o estábulo e a sua duração. Não permitem que a origem seja estabelecida para além da explicação dada pela plataforma.

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