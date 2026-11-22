A defesa civil peruana tem uma morte e 16 feridos após o terremoto de 6,7 magnitude ocorrido na sexta-feira, 20 de novembro, perto de Junín. Sua pesquisa noturna de sábado relatou 152 habitações inabitáveis e 157 outras danificadas. As unidades de saúde também sofreram danos, mas permaneceram em serviço segundo as autoridades. O balanço refere-se ao terremoto principal, não ao terremoto de magnitude 5,0 que o Instituto Geofísico registrou algumas horas depois na mesma área.

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O terremoto de Junín de magnitude 6,7 causou uma morte e 16 ferimentos no Peru, segundo a defesa civil. O relatório adoptado no sábado, 21 de Novembro, às 18H00, enumera 152 habitações inabitáveis. Ele reviu a primeira avaliação, que se referia apenas a uma pessoa ferida.

O Centro Nacional de Operações de Emergência (COEN) relata a morte na região de Huánuco. O homem morreu no Hospital Regional Hermilio Valdizán, segundo as autoridades sanitárias. A mesa de defesa civil detalhada também inclui 16 feridos em sete instituições. Seis já tinham saído de suas instalações quando este quadro foi parado. O relatório não especifica as circunstâncias do óbito na sua avaliação pormenorizada.

O terremoto de Junín tornou inabitáveis 152 habitações

O relatório distingue as habitações inabitáveis das que sofreram danos sem serem classificadas como inabitáveis. Existem 152 e 157, respectivamente. O departamento de Pasco tem o maior número de habitações declaradas inabitáveis, com 80 casos. Huánuco conta 49, e Junín 22. Só no distrito de Panao, Huánuco, as autoridades identificaram 21 habitações inabitáveis e 10 outras habitações danificadas.

A pesquisa nacional também cobre danos na província de Lima e Callao. Alguns moradores de Pasco ainda passam a noite nas partes intactas de sua moradia, de acordo com o centro regional de operações de emergência. O censo ainda estava em curso em vários distritos. Assim, o número de habitações registradas não dá apenas o número de pessoas que tiveram de sair de casa.

Centros de saúde danificados mas ainda em serviço

O setor saúde identificou 22 unidades afetadas, incluindo 13 em Junín e cinco em Huánuco. Todos permaneceram operacionais de acordo com o relatório do COEN. O relatório também relata danos em cinco instituições de ensino. Em uma escola em Huánuco, as autoridades descrevem rachaduras, paredes parcialmente colapsadas e a queda de tetos falsos em salas de aula.

Rockfalls interrompeu o tráfego, especialmente perto de Tomaykichwa, na província de Ambo. O Ministério dos Transportes informou uma retomada do tráfego nos trilhos de Huánuco, Junín e Lima após o trabalho de limpeza. O setor energético teve cerca de 93 mil clientes afetados por cortes nos departamentos de Junín, Pasco e Huánuco. Este número mede a extensão das interrupções relatadas, não o número de assinantes que ainda são privados no sábado à noite.

Dois tremores separados na mesma área

O Instituto Geofísico do Peru coloca o primeiro terremoto na sexta-feira 20 de novembro às 709 horas locais, 30 quilômetros a noroeste de Junín e 129 quilômetros de profundidade. O segundo terremoto, de magnitude 5.0, ocorreu no sábado às 0012 horas, 127 quilômetros de profundidade, na mesma área. Os dois tremores foram pesquisados separadamente. Os resultados de um óbito e 16 lesões estão incluídos no relato de magnitude 6,7.

O COEN continua coletando avaliações municipais. Os danos nas primeiras horas ainda podem ser reclassificados como equipes inspecionam os prédios e identificam as necessidades dos habitantes.

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