Vinte e quatro corpos foram encontrados após o naufrágio de um barco transportando passageiros para um funeral no sul da Nigéria. Outras 24 pessoas foram resgatadas, de acordo com a Agência Nigeriana de Gestão de Emergência.

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Vinte e quatro corpos foram encontrados após o naufrágio de um barco transportando passageiros para um funeral no sul da Nigéria. Outras 24 pessoas foram resgatadas, de acordo com a Agência Nigeriana de Gestão de Emergência.

O barco virou na sexta-feira 20 de novembro em Bayelsa Estado, Níger Delta. De acordo com a Agência Nacional de Gestão de Emergências (NEMA), o barco ligou Ayama a Ukubie, distrito de Ijaw sul. O acidente ocorreu na junção de riachos entre as localidades de Oweikorogha e Otuan.

As buscas continuaram sábado

No sábado 21 de novembro, a NEMA informou 24 corpos encontrados. Ela também anunciou que 24 sobreviventes haviam recebido tratamento: 19 foram levados para a clínica Ayama e cinco para um hospital em Yenagoa, capital do estado. Estes dados não indicam o número total de passageiros a bordo, que as autoridades não estabeleceram publicamente.

A agência enviou uma equipe para coordenar a pesquisa com os serviços de socorro Bayelsa, a Cruz Vermelha, a polícia e mergulhadores locais. As operações ainda estavam em curso aquando da publicação do seu balanço. A causa da capsificação não foi confirmada.

A Presidência apela à coordenação de emergência

O presidente Bola Tinubu pediu às agências federais para coordenarem suas operações de busca e resgate. O governador de Bayelsa, Douye Diri, visitou a região e ofereceu suas condolências às famílias.

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