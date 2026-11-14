14 novembre 2026
Conta de leitor
Português
RSS
O meio cidadão do Líbano
Todas as secções

Notícias

Em Akkar, o peixinho preserva o know-how

Libnanews
· 4 min de leitura · 5 vues

Kishk, makdous, azeitonas e compotas compõem uma reserva de alimentos que vai além do mero acúmulo de frascos. Em Akkar, o peixinho transforma colheitas e transmite gestos familiares, amplamente transportados por mulheres. Algumas produções também encontram oportunidades comerciais, sem essa possibilidade de garantia de renda. Entre a preparação doméstica e a atividade organizada, as apostas dizem respeito tanto à qualidade e embalagem, como à busca de compradores. Um exemplo documentado em 2023 lança luz sobre esta transição para contatos profissionais.

Makdous, illustration des savoir-faire de la mouné dans l’Akkar
Makdous photographiés en 2016. Illustration culinaire, sans attribution de cette préparation à une productrice de l’Akkar. © QuasarFr, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons, File:Makdous.jpg. Composition Libnanews sous CC BY-SA 4.0.
Inicie sessão para guardar
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolItalienRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

No Akkar, preparar o vison é organizar uma parte do ano alimentar. As azeitonas, as azeitonas, as makdous e as compotas não desempenham a mesma função que uma simples compra de provisões: a sua preparação transforma os produtos de uma estação em reservas para os meses seguintes. Ela mobiliza o tempo, os gestos aprendidos e o conhecimento exato dos ingredientes.

Esta atividade pertence à vida doméstica, mas também pode apoiar a pequena produção para venda. Os dois usos não são confusos. Um frasco preparado para a família não é automaticamente um produto comercial rentável, e o know-how não isenta de uma organização de fabrico ou de trabalho no mercado.

Manter as culturas, diversificar as refeições

Especialista em Preparação Rural Ihab Taleb descreve um monte que excede o armazenamento sozinho. Nas aldeias, estas reservas conservam os frutos do trabalho agrícola e fornecem vários alimentos quando o frio complica o movimento. Sua experiência ilumina uma prática familiar; Não fornece uma medida estatística de todas as produções da Akkar.

Kishk seco, usado principalmente para sopas, perto de laticínios e preparações de queijo, canklich para labne preservado em óleo. Os makdous combinam berinjelas com um recheio incluindo nozes, alho e pimenta vermelha. Os frascos também recebem pepinos, nabos, couve-flor ou misturas vegetais.

No lado da fruta, figos, damascos e abóbora são encontrados em compotas. O melaço de romã pertence a outro registro de transformação, por concentração de suco. Esta diversidade explica por que o minnow não é um produto único: consiste em várias matérias-primas, preparações e usos de mesa.

Taleb ressalta a importância da precisão na preparação e preservação. Uma receita familiar e uma lembrança de gosto não são suficientes para definir todas as condições de fabricação. Este artigo descreve práticas e produtos, sem constituir um protocolo de conservação de alimentos a ser reproduzido.

Olive mostra uma tradição em mudança

As azeitonas ocupam um lugar especial neste repertório. Podem ser quebrados, temperados com alho e limão, preparados com sal ou recheados. Além dos formulários transmitidos dentro das famílias, há variações: azeitonas assadas de nozes ou pimentas, preparações recheadas e massas de azeitona.

Estas adaptações mostram que o saber-fazer não é apenas idêntico. Uma preparação mais simples para servir ou uma nova apresentação pode atender a outros hábitos de consumo. No entanto, isso não prova um aumento nas vendas: a mudança de receita e sucesso econômico são duas coisas diferentes.

O trabalho das mulheres, entre reserva familiar e atividade

Grande parte dessa transmissão é baseada em mulheres que preparam reservas e transmitem ações para gerações subsequentes. O valor do seu trabalho não se limita ao preço possível de uma jarra. Para uma família, é também uma questão de usar os produtos disponíveis e organizar refeições para vir.

Ihab Taleb vê essas habilidades como uma oportunidade para desenvolver atividades rurais. Ele cita melhorias na fabricação, embalagem e comercialização, mantendo a qualidade do produto. Esses caminhos têm potencial econômico, não uma renda segurada. Não é estabelecido aqui nenhum lucro atual ou resultado representativo de todos os produtores da Akkar.

A mudança para vendas muda a natureza do trabalho. É necessário poder apresentar um produto, fornecer quantidades adequadas e encontrar compradores além do círculo de parentes. A preservação de uma tradição familiar e a organização de uma actividade empresarial podem ser reforçadas, mas uma não garante automaticamente a outra.

Um exemplo documentado de encontro com compradores

Em abril de 2023, as cooperativas rurais apresentaram seus produtos por quatro dias no HORECA em Beirute. A FAO documentou esta participação em um projeto com o Departamento de Agricultura e a Divisão de Cooperativas, financiado pelo Canadá.

Marie Nehme, da cooperativa de desenvolvimento e processamento de Andaket, em Akkar, apresentou potes de manteiga de amendoim. Ela explicou que havia aplicado o treinamento recebido. Os expositores também propuseram compotas, xaropes, kishk e makdous. Essa experiência ilustra o acesso aos contatos profissionais; não demonstra vendas atuais ou a mesma continuação do programa em 2026.

Entre a prateleira familiar e um stand para compradores, o desafio permanece concreto: permitir que as habilidades circulem sem apagar o trabalho necessário para mantê-las. O minnow de Akkar está nesta ligação entre colheita, processamento e transmissão, em vez da promessa de uma saída comercial automática.

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IATodos os seus artigos →

Comentários

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *