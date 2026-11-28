No Corpo, Sara Boustany interpreta Elise Zakaria. A série de Quinn Shephard está no topo da série de inglês da Netflix.

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Sara Boustany interpreta Elise Zakaria, um dos dois capitães de uma equipe de dança no coração deO CorpoLançado em 11 de novembro, a série de Quinn Shephard está no topo do ranking global da Netflix para a semana de 16-22 de novembro, com 9,5 milhões de visualizações de acordo com a plataforma.

Elise Zakaria, uma das duas capitães do Leão

Em uma escola católica americana no início dos anos 2000, Elise liderou a equipe de dança Leão com Anya Butler, interpretada por Kristina Bogic. Quando um ritual de iniciação organizado para receber Grace Franklin, interpretada por Sofia Wylie, se torna ruim, as visões das meninas do ensino médio perturbam a pequena cidade. Os oito episódios seguem as consequências daquela noite no grupo e suas relações com adultos.

A personagem de Elise não se limita à equipe de dança. O genérico também atribui Christine Solomon no papel de sua mãe, Salma. As cenas familiares dão a Elise uma vida fora dos Leões, em uma série onde amizade, desejo e lealdade entre os dançarinos ocupam tanto lugar quanto o sobrenatural.

Veja o cartaz oficialO Corpoem Netflix.

Uma viagem entre o Líbano e os Estados Unidos

Boustany disse que havia voltado ao Líbano durante seus anos de ensino médio, quando o movimento de protesto de 2019 eclodiu. Ela já tinha jogado na televisão americana, notavelmente emPen15, antes deste primeiro papel principal em uma série. Nas entrevistas realizadas por ocasião do lançamento, ela conta a relação entre Elise e Anya e o trabalho em grupo com os outros intérpretes dos Leões.

De terceiro para primeiro lugar em uma semana

A Netflix contou 5,1 milhões de visualizações de 9 a 15 de novembro, período que inclui apenas os primeiros cinco dias de disponibilidade, e 9,5 milhões de visualizações de 16 a 22 de novembro. A plataforma calcula suas visualizações dividindo o número de horas vigiadas pela duração da temporada. Estes números, portanto, não representam uma contagem de pessoas diferentes ou o número de espectadores assistindo os oito episódios em sua totalidade.

Reboque oficial francês, publicado pela Netflix France.

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